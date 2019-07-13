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توقعات برلمانية بإجراء انتخابات «الشيوخ» قبل نهاية العام

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة
تحرير:محمد محمود ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
قبل ساعات من إسدال الستار على دور الانعقاد الرابع من عمر مجلس النواب، فاجأ ائتلاف دعم مصر، ممثلا في رئيسه النائب عبد الهادي القصبي، الجميع بالتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في خطوة تترجم عمليا التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أشهر قليلة. ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة الأسبوع المقبل، لنظر عدد من مشروعات القوانين المهمة منها "ممارسة العمل الأهلي" و"مجلس الشيوخ".. واضطر المجلس إلى مد عمر جلساته العامة، رغم أنه كان من المقرر رسميا فض دور الانعقاد نهاية يونيو الماضي، بهدف إقرار تلك التشريعات قبل العطلة الصيفية للنواب.
في أبريل الماضي، أقرت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصري بنسبة 88.8% من المشاركين في الاستفتاء، وجاء من بينها عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ".نظام انتخابي عادلتوقع النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إحالة رئيس مجلس النواب على عبد العال، مشروع قانون مجلس الشيوخ
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السيس- فى-منتدى شباب-العالم (4)

مصر تنجح في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى شباب العالم

نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.
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«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
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مسجد قايتباي.. معمار إسلامي يحاكي 500 عاما بالفيوم

بني مسجد "خوند أصلباي" في العصر المملوكي، وتحديدًا في القرن الخامس عشر 901 -904 هجرية، و1495 – 1498م، حيث أمر الشيخ عبد القادر الدشطوطي السلطانة خوند أصلباي زوجة الملك قايتباي ببناء مسجد وقنطرة في مدينة الفيوم، وبالفعل أنشأتهم على قنطرة بنتها في بحر يوسف، ويؤيد ذلك النص الموجود على عضادتي المدخل.. ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي بمدينة الفيوم على ضفاف بحر يوسف، وأثار المسجد جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة بعد إتهام أهالي الفيوم للآثار بتشويهه وطمس معالمه الأثرية من خلال تبييض واجهته بالجير، وهو الأمر الذي نفته الآثار بشدة.
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وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
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عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
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هل ينجح البرلمان في مواجهة 14 ألف «ماركة مقلدة»؟

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس السبت، تبنيها إعداد تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فهل مصر في حاجة إلى تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة رغم وجود 3 قوانين معنية بهذه الظاهرة؟ أم تكمن الأزمة في التطبيق والرقابة على هذه التجارة الرائجة التي تجلب مليارات الجنيهات في مصر؟ وكم يبلغ حجم هذه التجارة في مصر؟ وهل يوجد إحصاء بعدد العلامات التجارية المقلدة والمزورة؟
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النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
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