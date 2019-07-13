رياضة

«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
تريزيجه
تريزيجه
وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
وأبرزت الصحيفة الإنجليزية تشكيل الفريق العائد للدوري الإنجليزي مع وجود اسم تريزيجيه في التشكيل، مع أنور الغازي نجم الفريق وويسلي المهاجم البرازيلي الجديد القادم من كلوب بروج البلجيكي في خط هجوم الفريق. وغاب أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للفريق وقائد المنتخب الوطني، عن تشكيل «ذا صن» المتوقع
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الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
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جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
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«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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نائب رئيس قاسم باشا التركي يصدم تريزيجيه

أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا على تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق التركي والمنتخب الوطني والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، حيث شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
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تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
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رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
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أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
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