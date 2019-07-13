«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

تريزيجه

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وأبرزت الصحيفة الإنجليزية تشكيل الفريق العائد للدوري الإنجليزي مع وجود اسم تريزيجيه في التشكيل، مع أنور الغازي نجم الفريق وويسلي المهاجم البرازيلي الجديد القادم من كلوب بروج البلجيكي في خط هجوم الفريق. وغاب أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للفريق وقائد المنتخب الوطني، عن تشكيل «ذا صن» المتوقع