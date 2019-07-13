مصرع شخصين غرقا في مياه شاطئ الفيروز بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص

غريق - أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، مساء الجمعة، غرقًا فى مياه شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ فى انتشالهما، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى الجامعى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد غزالى عسكر، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، بشأن البلاغ الذى تلقاه من إدارة شاطئ الفيروز التابع للمحافظة، بغرق شخصين أثناء الاستحمام والسباحة فى المياه.

على الفور، انتقل العقد زياد الحلوانى، رئيس مباحث إدارة الإنقاذ، والمقدم هانى عبد الهادى، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثتين واستخراجهما من المياه.وأفادت التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن بأن المتوفيين هما عبد الله صبرى، 17 سنة، من مركز فاقوس بمحافظة