الحكم البنيني كوفي كودجا يشهر إسلامه بالأزهر الشريف

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ ص

الحكم البنيني يعلن إسلامه

أشهر الحكم الدولى البنينى السابق، كوفى كودجا، إسلامه، إذ استغل وجوده فى مصر بسبب بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، لإعلان إسلامه بالأزهر الشريف. وظهر كودجا برفقة دعاة أزهريين مرتديا الزى الأبيض، كما حرص على أداء بعض الصلوات فى الجامع الأزهر بعدما أشهر إسلامه وغير اسمه من كوفى كودجا إلى محمد كوفى. وعقب إعلانه اعتناق الدين الإسلامى، قال كودجا، فى تصريحات صحفية، إن حسن الخلق والمعاملة التى لمسها من المسلمين كان لها عظيم الأثر فى اتخاذ قراره باعتناق الديانة الإسلامية، وإشهار ذلك بالأزهر الشريف.

وحقق منتخب بنين فوزا ثمينا على منتخب المغرب فى دور الـ16، وتأهل للمرة الأولى فى تاريخه إلى ربع النهائى. وانتهى مشوار المنتخب البنينى فى البطولة الإفريقية، إذ نجح المنتخب السنغالى فى تحقيق الفوز على المنتخب البنينى، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت