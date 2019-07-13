رياضة

الحكم البنيني كوفي كودجا يشهر إسلامه بالأزهر الشريف

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ ص
الحكم البنيني يعلن إسلامه
الحكم البنيني يعلن إسلامه
أشهر الحكم الدولى البنينى السابق، كوفى كودجا، إسلامه، إذ استغل وجوده فى مصر بسبب بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، لإعلان إسلامه بالأزهر الشريف. وظهر كودجا برفقة دعاة أزهريين مرتديا الزى الأبيض، كما حرص على أداء بعض الصلوات فى الجامع الأزهر بعدما أشهر إسلامه وغير اسمه من كوفى كودجا إلى محمد كوفى. وعقب إعلانه اعتناق الدين الإسلامى، قال كودجا، فى تصريحات صحفية، إن حسن الخلق والمعاملة التى لمسها من المسلمين كان لها عظيم الأثر فى اتخاذ قراره باعتناق الديانة الإسلامية، وإشهار ذلك بالأزهر الشريف.
وحقق منتخب بنين فوزا ثمينا على منتخب المغرب فى دور الـ16، وتأهل للمرة الأولى فى تاريخه إلى ربع النهائى. وانتهى مشوار المنتخب البنينى فى البطولة الإفريقية، إذ نجح المنتخب السنغالى فى تحقيق الفوز على المنتخب البنينى، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت
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مصر-وزيمبابوي (6)

«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
الحكم-باملاك-تيسيما‎

الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
طارق-سليمان (2)

جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
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منتخب-بنين‎ (4)

دوسييه: السنغال منتخب قوي.. ومعهم مدرب كبير

أكد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية وأن يتحلى بالتركيز ويضع في حساباته كل عوامل النجاح في مباراته ضد السنغال غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية. وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب، والجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدى أسود التيرانجا حافز الخوف من الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".
فيصل فجر

نجم المغرب عن السقوط أمام بنين: لا نعلم كيف خسرنا

كشف فيصل فجر، نجم المنتخب المغربي، عن أسباب الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها منتخب أسود الأطلسي، أمام منتخب السناجب بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على استاد السلام فى إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو الجاري. وقال فجر في تصريحات عقب المباراة: نعلم أننا مقصرين، دخلنا المباراة وكنا نعتقد أن المنافس ليس قويًا وأعتقد أننا تهاونا بعض الشيء". وأضاف لاعب فريق كان الفرنسي: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الأهداف المحققة، تحدثنا في غرف الملابس سويًا ولا نعلم كيف خسرنا.
المغرب وبنين (3)

بنين تهزم المغرب وتحقق أولى مفاجآت كان 2019

فوز غال حققه منتخب بنين على المغرب بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من لقاء السنغال وأوغندا الذي يقام بعد قليل. الشوط الأول من المباراة دخله المنتخب المغربي بقوة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الhرتباك الشديد للاعبي المنتخب المالي لكن التحركات لم تسفر عن هجمات خطيرة على مرمى حارس مالي. وبمرور الوقت بدأ لاعبو مالي يدخلون في اللقاء وأصبحت لهم اليد العليا في الاستحواذ على كل الكرات المشتركة والعالية.
تونس-ومالي‎ (3)

ماذا تحمل لنا مواجهات الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد السويس، حيث يلعب منتخب غانا أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر قناة «beIN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب بنين على استاد الإسماعيلية، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
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