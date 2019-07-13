جريمة

في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ ص
أعيرة نارية - أرشيفية
أعيرة نارية - أرشيفية
دفع الخلاف على الميراث شابًا لأن يطلق النار على عمه وابن عمه، فيقتل الأول ويصيب الثانى، فى إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. فعلى وقع أصوات طلقات الأعيرة النارية، انتبه أهالى قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، ممن بادروا باستطلاع الأمر فتحركوا تجاه مصدر أصوات الطلقات النارية، ليجدوا رجلا مسنا طرحته إصابته بطلقتين أرضا، وإلى جواره نجله مصابا بطلق نارى فى البطن. على إثر ذلك لم يجد الأهالى حلا سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، وبالإسعاف للمجىء ونقل المصابين إلى المستشفى ومحاولة إنقاذهما.
تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مركز شرطة بيلا، بشأن الواقعة.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشادة بين المتهم والمجنى عليهما، وهما عمه وابن عمه، بسبب خلافات الميراث،
اقرأ المزيد
غرق

مصرع شخصين غرقا في مياه شاطئ الفيروز بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما، مساء الجمعة، غرقًا فى مياه شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ فى انتشالهما، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى الجامعى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد غزالى عسكر، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، بشأن البلاغ الذى تلقاه من إدارة شاطئ الفيروز التابع للمحافظة، بغرق شخصين أثناء الاستحمام والسباحة فى المياه.
انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
طفلة-حلوان‎

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على طفل مشنوق بدورة مياه مسجد بإيتاي البارود

عثر أهالي قرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد، عقب أداء صلاة الجمعة، في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والرعب بين أهالي القرية، وجاري انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث داخل المسجد للمعاينة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث البحيرة بقيادة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
محكمة

إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

إصابة 17 شخصا من عائلة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

أصيب 17 شخصا من عائلة واحدة، فجر اليوم الإثنين، في حادث مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو رية بنطاق مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
طعن-بالسكين

الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org