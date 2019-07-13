في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ ص

أعيرة نارية - أرشيفية

دفع الخلاف على الميراث شابًا لأن يطلق النار على عمه وابن عمه، فيقتل الأول ويصيب الثانى، فى إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. فعلى وقع أصوات طلقات الأعيرة النارية، انتبه أهالى قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، ممن بادروا باستطلاع الأمر فتحركوا تجاه مصدر أصوات الطلقات النارية، ليجدوا رجلا مسنا طرحته إصابته بطلقتين أرضا، وإلى جواره نجله مصابا بطلق نارى فى البطن. على إثر ذلك لم يجد الأهالى حلا سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، وبالإسعاف للمجىء ونقل المصابين إلى المستشفى ومحاولة إنقاذهما.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن البلاغ الذى تلقاه مركز شرطة بيلا، بشأن الواقعة.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشادة بين المتهم والمجنى عليهما، وهما عمه وابن عمه، بسبب خلافات الميراث،