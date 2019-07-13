زي انهاردة.. انطلاق أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم

تحرير:محمد عودة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

منتخب الأوروجواي - أول منتخب فاز ببطولة كأس العالم

في مثل هذا اليوم 13 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1930: انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروجواي. وفي عام 1854: تم اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول بقصره في بنها. وفي عام 1977: توفي كمال رفعت، ضابط ووزير مصري وأحد رجال تنظيم حركة الضباط الأحرار. وفي عام 1979: مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وفي عام 2006: قصف مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي الذي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية في عملية حصار بري و بحري و جوي للبنان أثناء حرب يوليو 2006.وفي عام 2003: أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء،