رياضة

زي انهاردة.. انطلاق أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم

تحرير:محمد عودة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
منتخب الأوروجواي - أول منتخب فاز ببطولة كأس العالم
منتخب الأوروجواي - أول منتخب فاز ببطولة كأس العالم
في مثل هذا اليوم 13 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1930: انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروجواي. وفي عام 1854: تم اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول بقصره في بنها. وفي عام 1977: توفي كمال رفعت، ضابط ووزير مصري وأحد رجال تنظيم حركة الضباط الأحرار. وفي عام 1979: مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وفي عام 2006: قصف مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي الذي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية في عملية حصار بري و بحري و جوي للبنان أثناء حرب يوليو 2006.وفي عام 2003: أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء،
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الحكم البنيني يعلن إسلامه

الحكم البنيني كوفي كودجا يشهر إسلامه بالأزهر الشريف

أشهر الحكم الدولى البنينى السابق، كوفى كودجا، إسلامه، إذ استغل وجوده فى مصر بسبب بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، لإعلان إسلامه بالأزهر الشريف. وظهر كودجا برفقة دعاة أزهريين مرتديا الزى الأبيض، كما حرص على أداء بعض الصلوات فى الجامع الأزهر بعدما أشهر إسلامه وغير اسمه من كوفى كودجا إلى محمد كوفى. وعقب إعلانه اعتناق الدين الإسلامى، قال كودجا، فى تصريحات صحفية، إن حسن الخلق والمعاملة التى لمسها من المسلمين كان لها عظيم الأثر فى اتخاذ قراره باعتناق الديانة الإسلامية، وإشهار ذلك بالأزهر الشريف.
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«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
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الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
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تعرف على نظام تصفيات إفريقيا لمونديال قطر 2022

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تفاصيل تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، على أن تقام في 3 مراحل تنتهي بتأهل الـ5 منتخبات المقررة عن القارة السمراء. وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات. وجاءت مراحل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر على النحو التالي: الدور التمهيدي: يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا، قبل أن ينضم المتأهلون منهم إلى الـ26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، والذين سيتم إعفاؤهم من منافسات المرحلة الأولى.
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سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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دوسييه: السنغال منتخب قوي.. ومعهم مدرب كبير

أكد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية وأن يتحلى بالتركيز ويضع في حساباته كل عوامل النجاح في مباراته ضد السنغال غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية. وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب، والجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدى أسود التيرانجا حافز الخوف من الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".
منتخب-الولايات-المتحدة-الأمريكية-للسيدات

أمريكا في نهائي مونديال السيدات على حساب إنجلترا

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات إلى نهائي كأس العالم 2019، الذي تستضيفه فرنسا، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جروباما ستايديوم بفرنسا. سجلت الهدف الأول لفريق سيدات الولايات المتحدة الأمريكية اللاعبة كريستين بريس في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل الإنجليز عن طريق اللاعبة إلين وايت في الدقيقة التاسعة عشر من زمن الشوط الأول من المباراة.
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