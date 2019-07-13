شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية

تحرير:وكالات ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ ص

ناقلة نفط - أرشيفية

أعلنت شرطة جبل طارق، أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية «جراس 1» الأربعة بكفالة دون أن توجه لهم اتهامات، بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه فى قيامها بانتهاك العقوبات الأوروبية ونقل النفط إلى سوريا. كانت شرطة جبل طارق قد قالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة، في بيان، إنها أفرجت عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.

ولم تدل الشرطة بتفاصيل، لكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.واستدعت إيران سفير بريطانيا، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة على «تويتر»، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب