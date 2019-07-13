«اقتحام الحدود والتلاعب بالبورصة» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابطا و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان بخلية "ميكروباص حلوان"

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

رئيس المحكمة بقضية اقتحام الحدود- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات مطلع الأسبوع اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، والتى من المقرر أن تشهد ظهور جمال وعلاء مبارك داخل قفص الاتهام فى قضية التلاعب بالبورصة، فى أولى جلسات المحاكمة بعد رد هيئة المحكمة السابقة، وتضم القائمة محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون، وتضم قائمة المحاكمات خلية "ميكروباص حلوان" المتهم فيها 32 شخصا بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة.

اقتحام الحدود الشرقية تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون''، المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي وآخرون. النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي» تعقد الجلسة