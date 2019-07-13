«اقتحام الحدود والتلاعب بالبورصة» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابطا و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان بخلية "ميكروباص حلوان"
يمر قطار المحاكمات مطلع الأسبوع اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، والتى من المقرر أن تشهد ظهور جمال وعلاء مبارك داخل قفص الاتهام فى قضية التلاعب بالبورصة، فى أولى جلسات المحاكمة بعد رد هيئة المحكمة السابقة، وتضم القائمة محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون، وتضم قائمة المحاكمات خلية "ميكروباص حلوان" المتهم فيها 32 شخصا بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة.
اقتحام الحدود الشرقية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون''، المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي وآخرون.
النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»
تعقد الجلسة
اقتحام الحدود الشرقية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون''، المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي وآخرون.
النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
خلية الميكروباص
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابطا و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وبسكرتارية أيمن القاضي.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل 2016.
التلاعب بالبورصة
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة، بعد رد هيئة المحكمة السابقة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.
بعد 7 سنوات محاكم.. التلاعب بالبورصة تعود للمربع صفر
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.. ووجهت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.