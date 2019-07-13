جريمة

«اقتحام الحدود والتلاعب بالبورصة» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابطا و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان بخلية "ميكروباص حلوان"
تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
رئيس المحكمة بقضية اقتحام الحدود- أرشيفية
رئيس المحكمة بقضية اقتحام الحدود- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات مطلع الأسبوع اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، والتى من المقرر أن تشهد ظهور جمال وعلاء مبارك داخل قفص الاتهام فى قضية التلاعب بالبورصة، فى أولى جلسات المحاكمة بعد رد هيئة المحكمة السابقة، وتضم القائمة محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون، وتضم قائمة المحاكمات خلية "ميكروباص حلوان" المتهم فيها 32 شخصا بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة.
اقتحام الحدود الشرقية تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون''، المتهم فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي وآخرون. النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي» تعقد الجلسة
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اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

دفع الخلاف على الميراث شابًا لأن يطلق النار على عمه وابن عمه، فيقتل الأول ويصيب الثانى، فى إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. فعلى وقع أصوات طلقات الأعيرة النارية، انتبه أهالى قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، ممن بادروا باستطلاع الأمر فتحركوا تجاه مصدر أصوات الطلقات النارية، ليجدوا رجلا مسنا طرحته إصابته بطلقتين أرضا، وإلى جواره نجله مصابا بطلق نارى فى البطن. على إثر ذلك لم يجد الأهالى حلا سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، وبالإسعاف للمجىء ونقل المصابين إلى المستشفى ومحاولة إنقاذهما.
غرق

مصرع شخصين غرقا في مياه شاطئ الفيروز بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما، مساء الجمعة، غرقًا فى مياه شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ فى انتشالهما، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى الجامعى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد غزالى عسكر، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، بشأن البلاغ الذى تلقاه من إدارة شاطئ الفيروز التابع للمحافظة، بغرق شخصين أثناء الاستحمام والسباحة فى المياه.
انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
طفلة-حلوان‎

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
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جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام السجون» على أجندة محاكمات الاثنين

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الاثنين، وأبرز القضايا المعروفة إعلاميًا المنظورة اليوم إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، ، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين.
محافظ-المنوفية-

«رشوتا محافظ المنوفية والمترو» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من المحطات القضائية المعروفة إعلاميًا يسيطر عليها اتهامات الفساد المالي، نرصدها فى السطور التالية، بينما قضية واحدة مصنفة ضمن جرائم الإرهاب منتظر أن تصدر فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكيم وسكرتارية أحمد صبحى عباس، حكمها على المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 أبريل، فى إعادة محاكمته بالحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، وتعطيل حركة المرور.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

بعد 7 سنوات محاكم.. التلاعب بالبورصة تعود للمربع صفر

قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضى واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية.
جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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