غدا..بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

أموال

قررت وزارة المالية بدء صرف رواتب وأجور شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدا، الأحد، الموافق 14 يوليو 2019، بما فيها المحول منها على البنوك، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2019-2020، وتيسيرا على العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد. ومن المقرر أن يتم صرف العلاوات والمزايا النقدية الأخرى مع راتب شهر يوليو الجاري، وحسب المالية، فإن عملية صرف الراتب الشهري للموظفين سوف تتم على مدى 5 أيام من موعد بدء الصرف.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدوين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، على أن يتم