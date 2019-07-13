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غدا..بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
أموال
أموال
قررت وزارة المالية بدء صرف رواتب وأجور شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدا، الأحد، الموافق 14 يوليو 2019، بما فيها المحول منها على البنوك، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2019-2020، وتيسيرا على العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد. ومن المقرر أن يتم صرف العلاوات والمزايا النقدية الأخرى مع راتب شهر يوليو الجاري، وحسب المالية، فإن عملية صرف الراتب الشهري للموظفين سوف تتم على مدى 5 أيام من موعد بدء الصرف.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدوين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، على أن يتم
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محطة -بنزين (1)

بعد رفع الوقود| 3 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة قريبا

تنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، الذي كان يعد أحد شروط الصندوق وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا القرار، فإن صندوق النقد لم يدرج مصر في جدول اجتماعاته يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، الذي يشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر. ومنذ عام 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق، وحصلت من خلاله على نحو 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات الماضية وتم تقسيمها إلى 5 شرائح.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 13 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك البركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1408 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سوق-السيارات

جولة سوق السيارات بعد رفع أسعار الوقود| الركود يسيطر

آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، والمقامة في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، وذلك عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سرعان ما تبدلت إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» تجولت في سوق السيارات بمدينة نصر، للوقوف على متوسط أسعار السيارات المستعملة، ورصد غالبيتها.
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معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
فلوس

مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020. وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
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زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
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تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
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