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السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، الكلية الحربية، وشارك الطلاب نشاطهم الرياضي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد للطلاب أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين المسلحين بالقدرات البدنية والعلمية، وذلك وفقا لقناة «إكسترا نيوز». كان الرئيس السيسي قد اجتمع، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية
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انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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وفاة طبيب جديد.. 3 أسباب وراء الموت في غرف العمليات

لم يمضِ سوى شهر على وفاة الدكتورة مارجريت نبيل حنا، طبيبة التخدير التي جاءتها المنية داخل غرفة علميات مستشفى الساحل التعليمي بمنطقة شبرا، حتى حدث ما يجعل من وفاة الأطباء داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ أمرا متكررا، إذ أن أعلن الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب، الخميس، عبر موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة الدكتور حسام حمدي، أستاذ حراجة الكبد بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أثناء أداء مهمته الإنسانية وإجراء عملية جراحية لأحد المرضى داخل غرفة العمليات.
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توقعات برلمانية بإجراء انتخابات «الشيوخ» قبل نهاية العام

قبل ساعات من إسدال الستار على دور الانعقاد الرابع من عمر مجلس النواب، فاجأ ائتلاف دعم مصر، ممثلا في رئيسه النائب عبد الهادي القصبي، الجميع بالتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في خطوة تترجم عمليا التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أشهر قليلة. ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة الأسبوع المقبل، لنظر عدد من مشروعات القوانين المهمة منها "ممارسة العمل الأهلي" و"مجلس الشيوخ".. واضطر المجلس إلى مد عمر جلساته العامة، رغم أنه كان من المقرر رسميا فض دور الانعقاد نهاية يونيو الماضي، بهدف إقرار تلك التشريعات قبل العطلة الصيفية للنواب.
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مصر تنجح في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى شباب العالم

نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.
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السيسي يلبي دعوة شابين.. ويحضر حفل زفافهما

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل زفاف، إذ نشرت سيدة تدعى مها البري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تقول فيه: "شرفنا بحضور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقد قرآن ابني خالد عصام الطوخي وابنتي ميرنا كامل هلال، وتكرم سيادته وكان شاهدا على عقد القران، أشكرك من كل قلبي سيادة الرئيس الرائع الحبيب عبد الفتاح السيسي، ويعلم الله أن محبتك زادت في قلبي أكثر وأكثر لأنه شخصيتك في الواقع أكثر روعه وتواضع وجمال".
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
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السيسي: علاقتنا القوية ببيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لما فيه الصالح المشترك للبلدين. وقال الرئيس الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين. وأضاف: "المباحثات مع رئيس بيلاروسيا، تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة".
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سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
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