السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

السيسي - أرشيفية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، الكلية الحربية، وشارك الطلاب نشاطهم الرياضي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد للطلاب أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين المسلحين بالقدرات البدنية والعلمية، وذلك وفقا لقناة «إكسترا نيوز». كان الرئيس السيسي قد اجتمع، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية