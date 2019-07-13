مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

أنطوان جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.

أما الأمر الثاني، فجريزمان كان من أفضل اللاعبين في السوق هذا الصيف، والتعاقد معه مقابل 120 مليون يورو ليس بالصفقة القياسية، فكيليان مبابي ونيمار سيكون التعاقد معهما بمبلغ أكبر من هذا بكثير، ومن ثم كانت الصفقة بمنزلة الفرصة لبرشلونة. وسيتأقلم جريزمان بسهولة مع المدرب إيرنيستو فالفيردي، بفضل لعبه في

أما الأمر الثاني، فجريزمان كان من أفضل اللاعبين في السوق هذا الصيف، والتعاقد معه مقابل 120 مليون يورو ليس بالصفقة القياسية، فكيليان مبابي ونيمار سيكون التعاقد معهما بمبلغ أكبر من هذا بكثير، ومن ثم كانت الصفقة بمنزلة الفرصة لبرشلونة.



وسيتأقلم جريزمان بسهولة مع المدرب إيرنيستو فالفيردي، بفضل لعبه في أكثر من مركز، وسيمنح مرونة خططية كبيرة للبارسا، ولكن تبقى طريقة استقباله من الجماهير محل شك، بعد رفضه الانتقال إلى برشلونة العام الماضي، وهو الأمر الذي لم تنسَه جماهير العملاق الكتالوني.

ويتطلع جريزمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو نفس هدف لاعبي البارسا، ولكن يعاني جريزمان من كثرة سفرياته إلى الولايات المتحدة، وإذا لم يقدم المستوى الطيب منذ البداية، فلن يكسب قلوب الجماهير.