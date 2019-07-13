رياضة

أحمد مرتضى يوجه رسالة نارية لـ«كهربا»

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
كهربا
كهربا
وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعدما غادر اللاعب إلى لبنان، أمس الجمعة، على أن يتوجه إلى تركيا اليوم السبت، استعدادًا للدخول في مفاوضات مع عدد من الأندية التركية، وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، إذ ينوي كهربا طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته.
وكتب أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت: «رسالتي للاعب الزمالك حتى موسم 2022، أعرف أنك تعلم أنك لا تستطيع الذهاب إلى أي نادٍ إلا بموافقة نادي الزمالك»، متابعًا: «نصيحة.. الزمالك ومرتضى منصور وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك
اقرأ المزيد
منتخب البرازيل

البرازيل تسيطر على أفضل أرقام كوبا أمريكا

نشر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" الإحصائيات النهائية لبطولة كوبا أمريكا، التي اختتمت الأسبوع الماضي بتتويج أصحاب الأرض البرازيل باللقب التاسع في تاريخهم بالبطولة، بالتغلب في المباراة النهائية على بيرو، واستحوذت البرازيل على معظم الأرقام في البطولة، حيث كانت الفريق الأكثر تهديفًا بتسجيل 13 هدفًا، مقابل تسجيل كل من بيرو وتشيلي والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي 7 أهداف، أما أقوى خط دفاع في البطولة فكان من نصيب البرازيل أيضًا، التي اهتزت شباكها بهدف وحيد طوال البطولة أتى في المباراة النهائية.
ستريت-ورك-اوت-street-workout (3)

اليوم.. افتتاح بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

تنطلق مساء اليوم، السبت، فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة السادسة مساءً، بمشاركة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
جريزمان‎

مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
كهربا

كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.
كهربا-الزمالك (1)

الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
كهربا

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org