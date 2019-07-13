أحمد مرتضى يوجه رسالة نارية لـ«كهربا»

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

كهربا

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعدما غادر اللاعب إلى لبنان، أمس الجمعة، على أن يتوجه إلى تركيا اليوم السبت، استعدادًا للدخول في مفاوضات مع عدد من الأندية التركية، وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، إذ ينوي كهربا طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت: «رسالتي للاعب الزمالك حتى موسم 2022، أعرف أنك تعلم أنك لا تستطيع الذهاب إلى أي نادٍ إلا بموافقة نادي الزمالك»، متابعًا: «نصيحة.. الزمالك ومرتضى منصور وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك