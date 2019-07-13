انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 23 31 سيوة 23 38 بورسعيد 25 31 دمياط 25 31 الزقازيق 25 36 الإسماعيلية 24 36 السويس 24 35 العريش 23 32 رفح 23 32 رأس سدر 26 38 نخل 19 37 نويبع