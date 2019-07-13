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انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37  شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 23 31 سيوة 23 38 بورسعيد 25 31 دمياط 25 31 الزقازيق 25 36 الإسماعيلية 24 36 السويس 24 35 العريش 23 32 رفح 23 32 رأس سدر 26 38 نخل 19 37 نويبع
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السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

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مصر تنجح في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى شباب العالم

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الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الرطوبة تتحد مع الحر.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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