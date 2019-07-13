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صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

الصحف كشفت عن إعلان الكويت ضبط الأجهزة الأمنية المختصة خليةً إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدرت بحق عناصرها أحكام قضائية من قبَل القضاء المصري وصلت للسجن 15 عاما
تحرير:وفاء بسيوني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.
وأكدت في الوقت نفسه أن المحادثات مستمرة مع واشنطن لتعزيز الوجود العسكري بالخليج. يأتي ذلك في وقت دعت فيه طهران مجددا، بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وتوعد رجل دين إيراني بريطانيا بتلقي "صفعة على الوجه". وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت قال في تصريحات
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مظاهرات-في-الجزائر (1)

«مدنية الدولة» مطلب الجزائريين في الجمعة 21

ليلة حافلة عاشتها شوارع العاصمة الجزائر، أمس الخميس، بعد أن تمكن المنتخب الوطني من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. واليوم الجمعة، كان المواطنون على موعد للمشاركة في مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الحادية والعشرين على التوالي، منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضا على تقديم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للفوز بالعهدة الخامسة في رئاسة البلاد. واقتصرت المسيرات على أعداد قليلة مقارنة بالمسيرات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ بدء الحراك، رافعة شعارات للتأكيد على مدنية الدولة.
حج-وعمرة (4)

السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".
صورة-للمهاجرين-بطريقة-غير-شرعية

تونس تنتشل جثث 38 مهاجرًا بعد غرق قاربهم

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه. جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
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ناقلة نفط - أرشيفية

شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق، أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية «جراس 1» الأربعة بكفالة دون أن توجه لهم اتهامات، بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه فى قيامها بانتهاك العقوبات الأوروبية ونقل النفط إلى سوريا. كانت شرطة جبل طارق قد قالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة، في بيان، إنها أفرجت عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
حسن-روحانى

إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
حسن-روحانى

إيران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلة نفط بجبل طارق

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت الوزارة، في بيانها: "مسؤول كبير في الوزارة، وصف الخطوة البريطانية بغير المقبولة، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاؤه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط، بالنظر إلى أنها تم احتجازها بناء على طلب الولايات المتحدة، استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
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