صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

الصحف كشفت عن إعلان الكويت ضبط الأجهزة الأمنية المختصة خليةً إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدرت بحق عناصرها أحكام قضائية من قبَل القضاء المصري وصلت للسجن 15 عاما

تحرير:وفاء بسيوني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.

وأكدت في الوقت نفسه أن المحادثات مستمرة مع واشنطن لتعزيز الوجود العسكري بالخليج. يأتي ذلك في وقت دعت فيه طهران مجددا، بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وتوعد رجل دين إيراني بريطانيا بتلقي "صفعة على الوجه". وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت قال في تصريحات

وأكدت في الوقت نفسه أن المحادثات مستمرة مع واشنطن لتعزيز الوجود العسكري بالخليج. يأتي ذلك في وقت دعت فيه طهران مجددا، بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وتوعد رجل دين إيراني بريطانيا بتلقي "صفعة على الوجه".



وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت قال في تصريحات تليفزيونية: "سنرسل السفينة الحربية دنكن إلى الخليج في إطار وجودنا العسكري الطويل هناك"، موضحا أن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع بشأن إيران.



وأكد أن "لا المملكة المتحدة ولا حلفاءها يريدون صراعا"، مشيرا إلى أن بلاده تريد تجنب تصعيد قد يكون خطيرا مع إيران. وتابع: "سنواصل مع شركائنا الدوليين دعم حرية حركة السفن العابرة بهذا الممر الحيوي".



بينما تناولت صحيفة "الإمارات اليوم" إدانة الولايات المتحدة محاولة الحرس الثوري الإيراني مضايقة السفينة البريطانية بالقرب من مضيق هرمز، وأشادت بالبحرية الملكية البريطانية لتأكيدها حرية الملاحة، وأكدت أنها ستواصل العمل مع حلفائها لضمان منع النظام الإيراني من زعزعة الأمن البحري والتجارة العالمية.

وأشارت صحيفة "البيان" إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران تسير على أرض هشة، عقب محاولات طهران تصعيد التوتر في منطقة الخليج.

وقال ترامب إن إيران عليها أن تكون حذرة، مضيفا: "هي كمَن يسير على أرض هشة"، وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز.

وبالانتقال إلى السودان، وتحت عنوان "الأطراف السودانية تجتمع اليوم لإجازة الإعلان الدستوري"، ذكرت "الخليج" أن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أعلن، أمس الجمعة، أن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا بشكل كامل على الإعلان السياسي المحدد لكل هيئات المرحلة الانتقالية، بينما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بالاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية، في حين أعلنت قوى التغيير، أمس، تنظيمها «مواكب اليوم باسم (العدالة أولا)، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم».

وقال لبات، في تصريحات عقب جلسة مفاوضات ثالثة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، استمرت حتى فجر أمس الجمعة، إن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع اليوم السبت، للدراسة والمصادقة على وثيقة «الإعلان الدستوري» المنظم للفترة الانتقالية.





وأفادت "الاتحاد" أن المجلس العسكري دعا إلى التكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة، رغم ملاحظات الطرفين على بعض النقاط بعد صياغتها قانونيا.



وتناولت "البيان" إعلان وزارة الداخلية الكويتية ضبط الأجهزة الأمنية المختصة خليةً إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدرت بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى السجن 15 عاما.

وقالت الوزارة في بيان، إن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم، موضحة أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.



وأوضحت "الاتحاد" أن الوزارة لفتت إلى أن "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن مَن مكنهم من التواري وساهم في التستر عليهم، والتوصل إلى كل من تعاون معهم".



وحول الأوضاع في سوريا، وتحت عنوان "مصرع العشرات باشتباكات وغارات في ريفي حماة وإدلب"، ذكرت "الخليج" أن الجيش السوري والقوات الموالية استعادوا السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الإستراتيجية في ريف حماة الشمالي الغربي بعد معارك عنيفة مع فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، بينما قتل 22 عنصرا من القوات الحكومية والفصائل، خلال الاشتباكات المستمرة، أمس الجمعة، لتتخطى حصيلة المعارك 120 قتيلا منذ ليل الأربعاء، وفق ما ذكره المرصد السوري، بينما قتل 13 مدنيا، على الأقل، ثلاثة منهم في مدينة إدلب، جراء غارات حكومية، في حين أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بشدة، الغارات الجوية التي تستهدف مدنيين في شمال غربي سوريا، والتي طالت منشآت طبية وعاملين طبيين، بصفة خاصة.



وتحت عنوان "الناتو قلق بعد بدء تسلّم أنقرة (إس 400)"، ذكرت "الاتحاد" أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) حذر من "عواقب وخيمة" لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي أرض- جو الروسية "إس 400" في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى البلاد.



وقال مسؤول بالناتو، لم تتم تسميته: "الأمر متروك للحلفاء لاتخاذ قرار بشأن طبيعة المعدات العسكرية التي سيشترونها. غير أننا قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة لقرار تركيا شراء منظومة (إس 400)".



وأضاف المسؤول: "العمل المشترك لقواتنا المسلحة أساسي للناتو لإجراء عمليتنا ومهامنا" بينما رحب بعمل تركيا مع حلفاء آخرين لتطوير منظومات للدفاع الجوي والصاروخي طويل المدى. ومن جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس، إن الولايات المتحدة لن تغير موقفها بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة (إف- 35) إذا اشترت منظومة روسية للدفاع الصاروخي، وإنه سيتحدث مع نظيره التركي.