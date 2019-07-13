تزوير ونصب.. تطور جديد في قضية «فساد المليار دولار»

المتهم زور شهادة تفيد بحفظ النيابة القضية ولما فوجئ المتهمون بإحالتهم للمحاكمة اكتشفوا أيضًا نصب المحامي عليهم واستيلائه على أموالهم عن طريق الاحتيال والتزوير

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

«مبروك خلصتلكم القضية.. ودي شهادة رسمية بختم الجمهورية بكده»، هكذا حدث محامي المتهمين بقضية فساد المليار دولار موكليه، مقدمًا لهم شهادة منسوب صدورها إلى جدول النيابة العامة، تفيد بحفظ قضية اتهامهم بخلاف الحقيقة، وهى القضية المتهم فيها 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال شركة بترول، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وغسل الأموال، لكن المتهمين اكتشفوا إحالتهم للمحاكمة ونصب المحامي عليهم، فأبلغوا عنه ليتم التحقيق معه، بينما أمر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق بإحالته إلى محكمة الجنايات.

تحقيقات النيابة العامة مع المحامي "م.أل" كشفت أنه فى غضون عام 2017 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي، وهى شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليه، والمعروفة باسم قضية (فساد المليار دولار)، والمنسوب صدورها

تحقيقات النيابة العامة مع المحامي "م.أل" كشفت أنه فى غضون عام 2017 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي، وهى شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليه، والمعروفة باسم قضية (فساد المليار دولار)، والمنسوب صدورها لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام. وكان ذلك عن بطريق الاصطناع بأن قام بالاتفاق مع ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، عزاها زورا لتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تمكن من استعمال المحرر المزور المصطنع بمعرفته، فى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجنى عليهما "حمد.م" ومحمد.ف"، بأن احتال عليهما وسلب ثرواتهما عن طريق إيهام الأخير المتهم فى قضية فساد بحفظ قضيته.

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استندت النيابة فى أمر إحالة المحامي إلى محكمة الجنايات إلى شهادة رئيس الإدارة الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا، الذى أكد أنه لم يصدر بالقضية فى أى من مراحل تحقيقاتها قرار بالحفظ، وأضاف بأنه حال مطالعته للصورة الضوئية للشهادة المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية تبين له أنها مصطنعة بالكامل، ولم تصدر من جهة عمله، وأن صورة البلاغ المنسوب للبنك التجارى الدولى مصطنع بالكامل، ولم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا.



كما استند أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليهما بقيام المتهم بتولى الدفاع عنهما فى القضية، وأنه قام بإيهامهما بحفظ النيابة العامة القضية، وقدم سند ذلك شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها إلى نيابة الأموال العامة العليا، تفيد حفظ تلك التحقيقات قبلهما، كما قدم لهما صورة من تظلم منسوب صدوره للبنك التجاري الدولى، ثابت فيه أن التحقيقات قد حفظت.

قضية الفساد

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين يُحاكمان أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة بالتجمع الخامس، ويواجهان اتهاما باختلاس مليار دولار، ومحاكمتهما مؤجلة إلى جلسة 22 سبتمبر.







باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار"، ونسبت التحقيقات إلى المتهم الأول "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول، واثنين آخرين، باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

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وأشار أمر الإحالة بقضية الفساد إلى قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة"، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولارا، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.