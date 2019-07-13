بعد رفع الوقود| 3 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة قريبا

رفعت الحكومة أسعار الوقود الأسبوع الماضي، وذلك ضمن إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، ومن المقرر تنفيذ إجراءات جديدة الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

البنزين

تنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، الذي كان يعد أحد شروط الصندوق وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا القرار، فإن صندوق النقد لم يدرج مصر في جدول اجتماعاته يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، الذي يشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر. ومنذ عام 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق، وحصلت من خلاله على نحو 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات الماضية وتم تقسيمها إلى 5 شرائح.

رفع أسعار الوقود ليس المحطة الأخيرة في برنامج الإصلاح يعد رفع أسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ عام 2016، حيث تم رفع أسعار الوقود خلال الثلاث سنوات الماضية بواقع 4 مرات، وكان آخرها الأسبوع الماضي، الذي تعد بمثابة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. ورفعت الحكومة يوم الجمعة