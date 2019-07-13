بعد رفع الوقود| 3 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة قريبا

رفعت الحكومة أسعار الوقود الأسبوع الماضي، وذلك ضمن إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، ومن المقرر تنفيذ إجراءات جديدة الفترة المقبلة
تنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، الذي كان يعد أحد شروط الصندوق وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذا القرار، فإن صندوق النقد لم يدرج مصر في جدول اجتماعاته يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، الذي يشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر.
ومنذ عام 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق، وحصلت من خلاله على نحو 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات الماضية وتم تقسيمها إلى 5 شرائح.
رفع أسعار الوقود ليس المحطة الأخيرة في برنامج الإصلاح
يعد رفع أسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ عام 2016، حيث تم رفع أسعار الوقود خلال الثلاث سنوات الماضية بواقع 4 مرات، وكان آخرها الأسبوع الماضي، الذي تعد بمثابة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة يوم الجمعة
رفع أسعار الوقود ليس المحطة الأخيرة في برنامج الإصلاح
يعد رفع أسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ عام 2016، حيث تم رفع أسعار الوقود خلال الثلاث سنوات الماضية بواقع 4 مرات، وكان آخرها الأسبوع الماضي، الذي تعد بمثابة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة يوم الجمعة الماضية أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
إجراءات إصلاحية جديدة تنفذها الحكومة ضمن شروط الصندوق تشمل كلا من:
إصدار قانون البنوك الجديد
يدرس مجلس النواب حاليا مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تمهيدا للتصويت عليه وإقراره خلال الفترة المقبلة.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ضرورة قيام الحكومة بإجراء المزيد من المراجعات والمناقشات حول القانون الجديد قبل إقراره.
ويلزم القانون الجديد البنوك العاملة في السوق المصرية إلى زيادة رؤوس أموالها بنحو عشرة أضعاف ما يحدده القانون الحالي، حيث حدد رأس مال البنوك بـ5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وأن فروع البنوك الأجنبية ستحتاج إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.
طرح شركات في البورصة
كان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل 15 يونيو 2019.
وفى عام 2018، بدأت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الذى ضم نحو 23 شركة وبنكا.
وفى مارس الماضي بدأت الحكومة برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه، وكان مخططا لها الحصول على نحو 25 مليار جنيه وفقًا لتصريحات وزير المالية، بشأن طرح أول 5 شركات في البورصة، فيما تراجعت الأرقام لتسجل 10 مليارات جنيه، وفرض أداء البورصة وتراجع السيولة بها لتتراجع مبيعات الأسهم لتسجل نحو 1.72 مليار، في مقابل 2 مليار جنيه كانت مستهدفة من عملية البيع.
تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف.
وتعد هذه الآلية ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أن يتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.