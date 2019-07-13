رياضة

اليوم.. افتتاح بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
ستريت وورك أوت
ستريت وورك أوت
تنطلق مساء اليوم، السبت، فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة السادسة مساءً، بمشاركة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
وبدأت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية بتصفية منطقة القاهرة، وأقيمت يوم الجمعة قبل الماضي، ثم تصفية منطقة الإسكندرية ووجه بحري، وأقيمت يوم الأحد، ومنطقة القناة وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي. وتضم قائمة المشاركين في البطولة كلًا من: إبراهيم عبد الرحمن، أحمد بدران، أحمد عمارة، أحمد عصام، أشرف عادل، أحمد
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منتخب البرازيل

البرازيل تسيطر على أفضل أرقام كوبا أمريكا

نشر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" الإحصائيات النهائية لبطولة كوبا أمريكا، التي اختتمت الأسبوع الماضي بتتويج أصحاب الأرض البرازيل باللقب التاسع في تاريخهم بالبطولة، بالتغلب في المباراة النهائية على بيرو، واستحوذت البرازيل على معظم الأرقام في البطولة، حيث كانت الفريق الأكثر تهديفًا بتسجيل 13 هدفًا، مقابل تسجيل كل من بيرو وتشيلي والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي 7 أهداف، أما أقوى خط دفاع في البطولة فكان من نصيب البرازيل أيضًا، التي اهتزت شباكها بهدف وحيد طوال البطولة أتى في المباراة النهائية.
كهربا

أحمد مرتضى يوجه رسالة نارية لـ«كهربا»

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعدما غادر اللاعب إلى لبنان، أمس الجمعة، على أن يتوجه إلى تركيا اليوم السبت، استعدادًا للدخول في مفاوضات مع عدد من الأندية التركية، وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، إذ ينوي كهربا طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته.
جريزمان‎

مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
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اشرف-صبحى-وزير-الشباب

تفاصيل مكالمة وزير الشباب والرياضة مع ثروت سويلم

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وطالبه بالقيام بمهامه فى تسيير أمور اتحاد الكرة بشكل طبيعي، واتباع لائحة النظام الأساسي لحين الانتهاء من المفاوضات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية دون الدخول في صدام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، باستقالته، عقب إخفاق الفراعنة وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.
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سمر حمزة تشكر وزير الرياضة وتتحدث عن معسكر أوكرانيا

أعربت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، عن رضاها بالمستوي المتميز للمعسكر التدريبى التى شاركت فيه بأوكرانيا مع المنتخب الأوكرانى للمصارعة، والذى استمر لمده إسبوعين، مؤكدة أن ذلك انعكس علي تطور أدائها من أجل الإعداد والمنافسة علي حلم الميدالية الأوليمبية بطوكيو 2020، كما قدمت اللاعبة شكرها لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوارة، ولمسئولى البنك الأهلي المصري، الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي، الذي تنتمي إليه ولشركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبه على الدعم المتواصل.
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وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.
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وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
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