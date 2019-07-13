مصرع طفل ركله حصان في زفة شعبية بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

جثة - صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه في أثناء حضوره حفل زفاف بشبرا الخيمة، اليوم السبت، حيث ركله حصان في "زفة بلدي" فأصيب في منطقة الأذن والوجه وحدث له نزيف شديد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، وسط صرخات المشاركين في العرس. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام، بوصول الطفل "م. ي. م- 11 عامًا" تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ومقيم بعزبة عثمان بدائرة القسم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطا الله، مأمور القسم، وضباط وحدة المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة إصابة الطفل بكدمة وسحجات شديدة أدت إلى نزيف من الأذن اليمنى. وبسؤال والد الطفل المتوفى أقر بأنه حال حضور ابنه حفل عرس ابنة أحد جيرانه وفي أثناء مشاهدته حصانا يتراقص على الموسيقى البلدية،