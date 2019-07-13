جريمة

مصرع طفل ركله حصان في زفة شعبية بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
لقي طفل مصرعه في أثناء حضوره حفل زفاف بشبرا الخيمة، اليوم السبت، حيث ركله حصان في "زفة بلدي" فأصيب في منطقة الأذن والوجه وحدث له نزيف شديد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، وسط صرخات المشاركين في العرس. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام، بوصول الطفل "م. ي. م- 11 عامًا" تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ومقيم بعزبة عثمان بدائرة القسم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطا الله، مأمور القسم، وضباط وحدة المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة إصابة الطفل بكدمة وسحجات شديدة أدت إلى نزيف من الأذن اليمنى.  وبسؤال والد الطفل المتوفى أقر بأنه حال حضور ابنه حفل عرس ابنة أحد جيرانه وفي أثناء مشاهدته حصانا يتراقص على الموسيقى البلدية،
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
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«اقتحام الحدود والتلاعب بالبورصة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات مطلع الأسبوع اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، والتى من المقرر أن تشهد ظهور جمال وعلاء مبارك داخل قفص الاتهام فى قضية التلاعب بالبورصة، فى أولى جلسات المحاكمة بعد رد هيئة المحكمة السابقة، وتضم القائمة محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون، وتضم قائمة المحاكمات خلية "ميكروباص حلوان" المتهم فيها 32 شخصا بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة.
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في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

دفع الخلاف على الميراث شابًا لأن يطلق النار على عمه وابن عمه، فيقتل الأول ويصيب الثانى، فى إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. فعلى وقع أصوات طلقات الأعيرة النارية، انتبه أهالى قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، ممن بادروا باستطلاع الأمر فتحركوا تجاه مصدر أصوات الطلقات النارية، ليجدوا رجلا مسنا طرحته إصابته بطلقتين أرضا، وإلى جواره نجله مصابا بطلق نارى فى البطن. على إثر ذلك لم يجد الأهالى حلا سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، وبالإسعاف للمجىء ونقل المصابين إلى المستشفى ومحاولة إنقاذهما.
غرق

مصرع شخصين غرقا في مياه شاطئ الفيروز بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما، مساء الجمعة، غرقًا فى مياه شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ فى انتشالهما، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى الجامعى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد غزالى عسكر، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، بشأن البلاغ الذى تلقاه من إدارة شاطئ الفيروز التابع للمحافظة، بغرق شخصين أثناء الاستحمام والسباحة فى المياه.
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قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.
توكتوك

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
جثة (3)

مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
كلب

كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
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