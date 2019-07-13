استعدادات عسكرية بريطانية لزيادة الوجود بمضيق هرمز

درست بريطانيا العديد من الخيارات العسكرية والاستخباراتية لزيادة وجودها في مضيق هرمز، وذلك على خلفية اعتداء زوارق إيرانية على ناقلة نفط بريطانية
أصبح هجوم الزوارق الإيرانية على حاملة النفط البريطانية في مضيق هرمز، نقطة تحول في سياسات لندن العسكرية تجاه الممر الملاحي المهم، الذي يشهد عبور ما يزيد على ربع تجارة النفط العالمية بشكل سنوي.
ومنذ بداية الهجوم، باتت بريطانيا أمام واقع يُلح عليها بضرورة إرسال المزيد من القطع العسكرية البحرية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان توفير الحماية والأمان للناقلات التجارية التي ترفع أعلام بريطانيا في مضيق هرمز، لا سيما بعد أن تكررت عمليات التخريب في تلك المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المملكة المتحدة رفعت مستوى التأهب الأمني للسفن البريطانية في الخليج العربي، حيث اتخذت قرارا بإرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة مع استمرار التوترات مع إيران.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وخلال الساعات
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المملكة المتحدة رفعت مستوى التأهب الأمني للسفن البريطانية في الخليج العربي، حيث اتخذت قرارا بإرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة مع استمرار التوترات مع إيران.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وخلال الساعات القليلة الماضية، تم اتخاذ قرار برفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التهديدات إلى الحالة الثالثة أو ما يعرف عسكريًا بـ"الحرجة"، وذللك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية قبل يوم واحد من محاولة السفن الإيرانية الاستيلاء على ناقلة النفط التابعة لشركة BP البريطانية في مضيق هرمز.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بعد الإعلان عن نشر القوات البريطانية إن بلاده "لا تسعى إلى تصعيد الموقف مع إيران"، مضيفًا: "لا أحد منا يبحث عن صراع، وكلنا نتحمل مسؤولية حماية الملاحة".
وأضاف هانت: "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنه ليس لدينا تصعيد غير مقصود قد يكون خطيرًا جدًا على العالم".
وأكدت الشبكة الأمريكية أن رفع مستوى التأهب إلى الحالة الحرجة، يأتي بناء على رؤية وتقييم عسكري من قبل الخبراء والمراقبين في المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي يعد بالغ الأهمية، وفقًا لقانون الأمن الدولي لمرفق السفن والمواني.
ومن جانبه، قال مسؤول بريطاني لشبكة "سي إن إن": "إن تقارير وسائل الإعلام حول رفع مستوى التأهب للتهديدات كان دقيقًا ومدروسا بعناية".
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن المسؤولين البريطانيين نظروا في مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك معلومات استخباراتية وتحليلات للسلوك السابق والأحداث الأخيرة والشراكات الدولية، قبل اتخاذ القرار.
وقال مصدر أمني بريطاني لشبكة "سي إن إن": "المعلومات الواردة من جميع هذه المصادر تمكن حكومة لندن من اتخاذ قرارات حاسمة تحمي مصالح المملكة المتحدة أو الحلفاء".
وفي أعقاب الاستقرار على قرار إرسال بريطانيا سفينة حربية جديدة، وهي المدمرة "إتش إم إس دنكان" إلى الخليج للحفاظ على وجود المملكة المتحدة في المضيق البحري، أكدت وزارة الدفاع البريطانية في تصريحات للشبكة الأمريكية، أن سفينة "إم إس إم مونتروز"، التي شاركت في الحادث مع السفن الإيرانية يوم الأربعاء، تخضع في الوقت الحالي للصيانة وتم تغيير طاقمها.
وأضافت خلال التصريحات أن زيادة الوجود العسكري "سيضمن ذلك أن تستمر المملكة المتحدة إلى جانب الشركاء الدوليين في دعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر ممر الشحن الحيوي".
يأتي قرار رفع مستوى التأهب للتهديدات في الوقت الذي هددت فيه إيران بالانتقام من المملكة المتحدة، بعد أن استولى الكوماندوز البريطانيون على ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي فسرته بريطانيا بأن الناقلة كانت تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شحن النفط إلى ميناء في سوريا، وهي الوجهة التي كانت الناقلة الإيرانية متجهة إليها.