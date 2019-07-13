جريمة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
تصادم - صورة أرشيفية
تصادم - صورة أرشيفية
لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
وتبين مصرع محمد عبد الله فتحي، 45 عامًا، وإصابة كل من محمود علي عبد الحميد، 22 عاما، بنزيف بالمخ، وأحمد البغدادي أحمد البغدادي، 37 عامًا، بكسر في الأضلاع ونزيف، وتوفيق أحمد توفيق، 35 عامًا، بقطع في الوجه وكسر في عظمة الفخذ، وسعد محمد عبد الخالق، 38 عامًا، بكسر في عظام الفخذ والحوض. كما أصيبت سارة السعيد
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جثة-طفل

مصرع طفل ركله حصان في زفة شعبية بشبرا الخيمة

لقي طفل مصرعه في أثناء حضوره حفل زفاف بشبرا الخيمة، اليوم السبت، حيث ركله حصان في "زفة بلدي" فأصيب في منطقة الأذن والوجه وحدث له نزيف شديد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، وسط صرخات المشاركين في العرس. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام، بوصول الطفل "م. ي. م- 11 عامًا" تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ومقيم بعزبة عثمان بدائرة القسم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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«اقتحام الحدود والتلاعب بالبورصة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات مطلع الأسبوع اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، والتى من المقرر أن تشهد ظهور جمال وعلاء مبارك داخل قفص الاتهام فى قضية التلاعب بالبورصة، فى أولى جلسات المحاكمة بعد رد هيئة المحكمة السابقة، وتضم القائمة محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون، وتضم قائمة المحاكمات خلية "ميكروباص حلوان" المتهم فيها 32 شخصا بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة.
اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

دفع الخلاف على الميراث شابًا لأن يطلق النار على عمه وابن عمه، فيقتل الأول ويصيب الثانى، فى إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. فعلى وقع أصوات طلقات الأعيرة النارية، انتبه أهالى قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، ممن بادروا باستطلاع الأمر فتحركوا تجاه مصدر أصوات الطلقات النارية، ليجدوا رجلا مسنا طرحته إصابته بطلقتين أرضا، وإلى جواره نجله مصابا بطلق نارى فى البطن. على إثر ذلك لم يجد الأهالى حلا سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، وبالإسعاف للمجىء ونقل المصابين إلى المستشفى ومحاولة إنقاذهما.
غرق

مصرع شخصين غرقا في مياه شاطئ الفيروز بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما، مساء الجمعة، غرقًا فى مياه شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ فى انتشالهما، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى الجامعى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد غزالى عسكر، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، بشأن البلاغ الذى تلقاه من إدارة شاطئ الفيروز التابع للمحافظة، بغرق شخصين أثناء الاستحمام والسباحة فى المياه.
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حادثة-توك-توك

إصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على طريق جمصة الدولي

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة وسحجات، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل في مركبة توك توك كانت تنقلهم على الطريق أمام منطقة القطنة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم، عن وصول 5 أشخاص مصابين ادعاء حادث طريق إلى مستشفى جمصة، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة فصدمهم، ثم فرّ عقب وقوع الحادث.
تصادم

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، بالقرب من مستشفى الكبد بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيَي بلطيم المركزى وبرج البرلس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. كانت البداية بتلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى بالقرب من مستشفى الكبد ببلطيم.
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مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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