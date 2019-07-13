مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

تصادم - صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".

وتبين مصرع محمد عبد الله فتحي، 45 عامًا، وإصابة كل من محمود علي عبد الحميد، 22 عاما، بنزيف بالمخ، وأحمد البغدادي أحمد البغدادي، 37 عامًا، بكسر في الأضلاع ونزيف، وتوفيق أحمد توفيق، 35 عامًا، بقطع في الوجه وكسر في عظمة الفخذ، وسعد محمد عبد الخالق، 38 عامًا، بكسر في عظام الفخذ والحوض. كما أصيبت سارة السعيد