تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

فيسبوك - صورة أرشيفية

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.

وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب على هذا الخبر، فيما أكد المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع المقبل، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز بالعربية. ومن جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية