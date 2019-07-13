26 قتيلا و56 جريحا في هجوم كيسمايو بالصومال

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

انفجار - أرشيفية

شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، هجوما على فندق في مدينة كيسمايو جنوب الصومال، فجر اليوم السبت، وتمكنت قوات الأمن الصومالية من السيطرة على الهجوم، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 26 قتيلا على الأقل، وإصابة 56 آخرين، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذ الحادث. وتشن القوات الأمريكية باستمرار غارات تستهدف مواقع حركة الشباب الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وفي 23 مارس الماضي، اقتحمت حركة الشباب مبنى حكوميا بالعاصمة مقديشيو في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل منهم مساعد وزير سقط في معركة بالأسلحة تلت الانفجار. وهز الانفجار الكبير وسط العاصمة وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان فوق موقع الانفجار في المبنى الذي يضم وزارتي العمل والأشغال