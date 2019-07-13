جريمة

إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
أصيبت 7 عاملات باليومية في الزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى، والتابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة 7 عاملات في الزراعة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابات وتقديم الإسعافات الأولية.
وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات هن "شاهندة سعيد عجمي، 15 سنة، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، وآية محمود روبي، 17 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرأس طوله 5 سم، وهدية عشري أحمد، 35 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم". كما تم نقل "يمنى لطفي سيد، 17 سنة، مصابة بجروح
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النائب-صلاح-عيسى

حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.
القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
طعن

قتيل في مشاجرة بين عائلتين على بئر صرف بالبحيرة

شهدت قرية محلة داوود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على طعن جاره بسكين، بسبب الخلاف على عمل بئر صرف صحى "طرنش "بالشارع، وعلى أثره نشبت مشاجرة سقط فيها الأخير قتيلا بجوار البئر، وانتقلت قوات الأمن على الفور وتم فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد تبليغ الأهالى بقرية محلة داوود بوجود مشاجرة وقتيل.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
حمل-السلاح (2)

إصابة بائعة خضروات بطلقة خرطوش من بندقية خفير

أصيبت بائعة خضروات، اليوم الجمعة، بطلقة عن طريق الخطأ خرجت من خفير نظامي في أثناء خدمته على مكتب بريد شريف باشا بمركز بني سويف. البداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بأنه في أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، وإجراؤه احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت "حنان ر"، 31 سنة، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.
حادثة-توك-توك

تصادم توكتوك بموتوسيكل في بني سويف.. وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين بـ3 سيارات إسعاف.
توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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