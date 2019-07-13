إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

أصيبت 7 عاملات باليومية في الزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى، والتابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة 7 عاملات في الزراعة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابات وتقديم الإسعافات الأولية.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات هن "شاهندة سعيد عجمي، 15 سنة، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، وآية محمود روبي، 17 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرأس طوله 5 سم، وهدية عشري أحمد، 35 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم". كما تم نقل "يمنى لطفي سيد، 17 سنة، مصابة بجروح