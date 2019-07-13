البرازيل تسيطر على أفضل أرقام كوبا أمريكا

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

البرازيل

نشر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" الإحصائيات النهائية لبطولة كوبا أمريكا، التي اختتمت الأسبوع الماضي بتتويج أصحاب الأرض البرازيل باللقب التاسع في تاريخهم بالبطولة، بالتغلب في المباراة النهائية على بيرو، واستحوذت البرازيل على معظم الأرقام في البطولة، حيث كانت الفريق الأكثر تهديفًا بتسجيل 13 هدفًا، مقابل تسجيل كل من بيرو وتشيلي والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي 7 أهداف، أما أقوى خط دفاع في البطولة فكان من نصيب البرازيل أيضًا، التي اهتزت شباكها بهدف وحيد طوال البطولة أتى في المباراة النهائية.

وتعد البرازيل أول منتخب في تاريخ البطولة يسكن شباكه الهدف الأول في المباراة النهائية فقط، ولم تتوقف أرقام السيليساو عند هذا الحد، حيث امتلكت أعلى نسبة استحواذ على الكرة، والتي بلغت 88,2%، كما امتلكت أعلى نسبة في التمريرات الصحيحة بنسبة 64,5%. وكان أكبر عدد من التمريرات طوال البطولة من نصيب البرازيل

وتعد البرازيل أول منتخب في تاريخ البطولة يسكن شباكه الهدف الأول في المباراة النهائية فقط، ولم تتوقف أرقام السيليساو عند هذا الحد، حيث امتلكت أعلى نسبة استحواذ على الكرة، والتي بلغت 88,2%، كما امتلكت أعلى نسبة في التمريرات الصحيحة بنسبة 64,5%.



وكان أكبر عدد من التمريرات طوال البطولة من نصيب البرازيل أيضًا بـ3 آلاف و360 تمريرة، كما مررت البرازيل أكبر عدد من التمريرات في نصف ملعب الفريق الخصم بألف و855 تمريرة.



وتصدر قائمة الهدافين لاعب البرازيل إيفرتون برصيد 3 أهداف، وتصدر روبرتو فيرمينو نجم البرازيل وتشارلس أراندجيت لاعب تشيلي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 3 أهداف أيضًا.



وحصد داني ألفيس قائد البرازيل جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكان الحارس الأفضل من البرازيل أيضًا وهو أليسون.