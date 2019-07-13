رياضة

البرازيل تسيطر على أفضل أرقام كوبا أمريكا

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
البرازيل
البرازيل
نشر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" الإحصائيات النهائية لبطولة كوبا أمريكا، التي اختتمت الأسبوع الماضي بتتويج أصحاب الأرض البرازيل باللقب التاسع في تاريخهم بالبطولة، بالتغلب في المباراة النهائية على بيرو، واستحوذت البرازيل على معظم الأرقام في البطولة، حيث كانت الفريق الأكثر تهديفًا بتسجيل 13 هدفًا، مقابل تسجيل كل من بيرو وتشيلي والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي 7 أهداف، أما أقوى خط دفاع في البطولة فكان من نصيب البرازيل أيضًا، التي اهتزت شباكها بهدف وحيد طوال البطولة أتى في المباراة النهائية.
وتعد البرازيل أول منتخب في تاريخ البطولة يسكن شباكه الهدف الأول في المباراة النهائية فقط، ولم تتوقف أرقام السيليساو عند هذا الحد، حيث امتلكت أعلى نسبة استحواذ على الكرة، والتي بلغت 88,2%، كما امتلكت أعلى نسبة في التمريرات الصحيحة بنسبة 64,5%. وكان أكبر عدد من التمريرات طوال البطولة من نصيب البرازيل
اقرأ المزيد
مباراة-نيجيريا-وغينيا (2)

مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
أجيري (2)

اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
فرحة لاعبي السنغال (2)

مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسي

حكم موقعة البرازيل والأرجنتين يرد على ميسي

خرج رودي زامبرانو، حكم نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، عن صمته، وتحدث عن السبب في عدم استخدامه تقنية إعادة الفيديو "فار" في المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد، وخرج نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لينتقدوا بشدة حكم المباراة بسبب عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، إحداهما تعرض خلالها نيكولاس أوتاميندي للإعاقة من قبل أرثر ميلو عند راية الركنية، فعن تلك اللقطة قال: "أوتاميندي أيضا أعاق ميلو، وأخبرتني غرفة الفار بأن اللعبة احتكاك طبيعي بين الثنائي، ولا توجد حاجة لإعادتها، فلا توجد فيها أي شبهة ركلة جزاء".
جابرييل خيسوس

أرقام كوبا.. ألفيس يدخل تاريخ البطولة

نجحت البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بعد التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بهدفين دون رد من توقيع كل من جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو، لتنتظر البرازيل في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين بيرو وتشيلي فجر غد الخميس. وشهدت مواجهة اليوم دخول قائد السليساو داني ألفيس، قائمة العظماء في تاريخ الكرة البرازيلية بعدما بات خامس أكثر برازيلي يشارك في المباريات مع السليساو في كوبا أمريكا.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
ميسي (2)

سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org