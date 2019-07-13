صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»
الصحف استعرضت تأكيد الحكومة اليمنية أن مساعيها للإفراج عن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام في السجون الحوثية لم تجد أي تعاون من قبل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث
تحرير:وفاء بسيوني
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
صحف السعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات.
تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه بينما تسلمت تركيا أمس الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لوحت الولايات المتحدة بفرض «عقوبات قاسية» عليها، فيما حذرها حلف شمال الأطلسي (ناتو) من عواقب وخيمة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "تم توريد الدفعة الأولى من عناصر المنظومة
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه بينما تسلمت تركيا أمس الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لوحت الولايات المتحدة بفرض «عقوبات قاسية» عليها، فيما حذرها حلف شمال الأطلسي (ناتو) من عواقب وخيمة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "تم توريد الدفعة الأولى من عناصر المنظومة في إطار عقد توريد (إس 400) إلى قاعدة (أكينجي) في أنقرة".
بدوره، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عملية تسلم منظومة الصواريخ الروسية تسير كما هو مخطط لها، ولا يعتريها أي مشكلات.
تناولت صحيفة "عكاظ" الشأن ذاته تحت عنوان "تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي.. الصواريخ الروسية تصل أنقرة"، حيث أوضحت الهيئة العامة للصناعات الدفاعية التركية في بيان أن الشحنة الأولى سلّمت بواسطة طائرة شحن، وأن تسلّم أجزاء المنظومة سيتواصل في الأيام القادمة، وأضاف البيان أن المنظومة سيبدأ تشغيلها بالطريقة التي تحددها السلطات المعنية عندما تصبح جاهزة تماما.
وفي موسكو، أعلنت متحدثة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني ماريا فوروبييفا لوكالة "إنترفاكس" الروسية أنه "بدأ تسليم منظومات إس-400 إلى تركيا"، مضيفة: "عمليات التسليم ستحصل وفق مُهل مقررة من الجانبين".
وتحت عنوان "أمريكا وبريطانيا تتحركان لتعزيز أمن الملاحة"، كشفت "الشرق الأوسط" عن إجراء بريطانيا، أمس، محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز الوجود العسكري في الخليج للتصدي للتهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وترافق هذا الإعلان مع كشف لندن عن إرسالها سفينة حربية ثانية إلى مياه الخليج، وسط تصاعد للمخاوف من مواجهة مع إيران التي هدد رجل دين بارز فيها، أمس، بتوجيه صفعة على الوجه لبريطانيا.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبعد محاولة زوارق لـ"الحرس الثوري" اعتراض الناقلة "بريتيش هيريتيج" التي تشغلها شركة "بي بي" في مضيق هرمز.
وبالانتقال إلى اليمن، تناولت "عكاظ" التجاهل الأممي لإعدام 30 معتقلاً في السجون الحوثية، حيث أكدت الحكومة اليمنية أن مساعيها للإفراج عن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام في السجون الحوثية لم تجد أي تعاون من قبل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لـ"عكاظ": "هناك مساع بذلت على وجه السرعة من قبل الحكومة في هذه القضية، حيث طالبنا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ المعتقلين في سجون جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي لا تعترف بأي قوانين أو أعراف دولية".
فيما أشارت "عكاظ" إلى أن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي بارز للميليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وحول تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا، ذكرت صحيفة "الحياة" أن احتدام المواجهات بين قوات النظام السوري وحلفائه، وفصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها (شمال غربي سوريا) تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون، وسط قلق دولي على الوضع الإنساني في المنطقة.
وقتل عشرة مدنيين على الأقل اليوم الجمعة، ثلاثة منهم في مدينة إدلب، جراء غارات نفذتها قوات النظام على شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.