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صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

الصحف استعرضت تأكيد الحكومة اليمنية أن مساعيها للإفراج عن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام في السجون الحوثية لم تجد أي تعاون من قبل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث
تحرير:وفاء بسيوني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
صحف السعودية
صحف السعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه بينما تسلمت تركيا أمس الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لوحت الولايات المتحدة بفرض «عقوبات قاسية» عليها، فيما حذرها حلف شمال الأطلسي (ناتو) من عواقب وخيمة. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "تم توريد الدفعة الأولى من عناصر المنظومة
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.
مظاهرات-في-الجزائر (1)

«مدنية الدولة» مطلب الجزائريين في الجمعة 21

ليلة حافلة عاشتها شوارع العاصمة الجزائر، أمس الخميس، بعد أن تمكن المنتخب الوطني من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. واليوم الجمعة، كان المواطنون على موعد للمشاركة في مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الحادية والعشرين على التوالي، منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضا على تقديم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للفوز بالعهدة الخامسة في رئاسة البلاد. واقتصرت المسيرات على أعداد قليلة مقارنة بالمسيرات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ بدء الحراك، رافعة شعارات للتأكيد على مدنية الدولة.
حج-وعمرة (4)

السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".
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صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ترامب يتوعد بمضاعفة العقوبات على إيران

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة اليمنية طالبت أمس، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين. وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن "اتفاق استوكهولم"؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
الحوثيون

«بينهم قيادي».. مقتل 20 حوثيا وأسر 13 أخرين في اليمن

لقي 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وأسِر 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، إذ ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة، مؤكدًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثيا، بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير أسلحة، وفقَا لما ذكرته العربية.
الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
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