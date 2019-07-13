صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

الصحف استعرضت تأكيد الحكومة اليمنية أن مساعيها للإفراج عن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام في السجون الحوثية لم تجد أي تعاون من قبل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث

تحرير:وفاء بسيوني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

صحف السعودية

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه بينما تسلمت تركيا أمس الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لوحت الولايات المتحدة بفرض «عقوبات قاسية» عليها، فيما حذرها حلف شمال الأطلسي (ناتو) من عواقب وخيمة. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "تم توريد الدفعة الأولى من عناصر المنظومة