تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

القضية متداولة فى المحاكم منذ 7 سنوات، تغير فيها 6 قضاة وتم رد قاضيين منهم، ومع أولى جلسات نظر القضية أمام هيئة المحكمة الجديدة تعذّر نظرها بسبب تخرج دفعة كلية الشرطة

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.

عمرها 7 سنوات تعد قضية التلاعب بالبورصة من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين،

عمرها 7 سنوات

تعد قضية التلاعب بالبورصة من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناءً على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام. ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية.





المتهمون

يحاكم في القضية كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان "متوفى"، ونجله أحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.

كما يحاكم في القضية أحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة سابقا، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر سابقا، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.

الاتهامات

نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيسًا وعضو مجلس إدارة بالبنك الوطني المصري -الذي تساهم فيه الدولة، والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- بالحصول لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك، تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر إستراتيجي، ما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

قبول طلب رد قاضي جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة



كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك، تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

قضايا نجلي مبارك

فى 30 مايو عام 2012، أمر النائب العام بإحالة جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين إلى المحاكمة فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم في قضية "القرن" التى كان متهمًا فيها حسني مبارك بقتل المتظاهرين، وبرأته المحكمة، وكان يحاكَم مبارك ونجلاه فى شق ثانٍ من القضية باتهامات الفساد المالي، التى قضت فيها محكمة النقض بتأييد سجن المتهمين 3 سنوات، وكانوا قضوا تلك المدة بالفعل على ذمة الحبس الاحتياطي، ما أوجب إخلاء سبيل نجلي مبارك لإحالتهما للمحاكمة في قضية التلاعب بالبورصة.

وقف نظر «التلاعب بالبورصة» للفصل في طلب رد المحكمة