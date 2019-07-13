الاتحاد يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

الاتحاد السكندري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، وبالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، بدء فترة الإعداد لبطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، اليوم السبت، بعد إخطار اللاعبين بالحضور في مقر النادي في الثالثة عصرا، حيث يجتمع طلعت يوسف مع اللاعبين لأول مرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد، إلى تحديد متطلبات الموسم وفقا لرؤيته الفنية، خاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر.

ويتكون جهاز الاتحاد السكندري لفريق الكرة من طلعت يوسف مديرًا فنيا ورئيس جهاز الكرة، ومنير عقيلة، ومحمد إبراهيم، وهانى أحمد، ومجدي بهلول مدربًا لحراس المرمى، واللواء عبد الجليل إمام مديرًا للكرة. ويدرس مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، بيع الثلاثي الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق الأول، ومحمد عبد

ويتكون جهاز الاتحاد السكندري لفريق الكرة من طلعت يوسف مديرًا فنيا ورئيس جهاز الكرة، ومنير عقيلة، ومحمد إبراهيم، وهانى أحمد، ومجدي بهلول مدربًا لحراس المرمى، واللواء عبد الجليل إمام مديرًا للكرة.



ويدرس مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، بيع الثلاثي الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق الأول، ومحمد عبد الرازق بازوكا، مدافع الفريق، وأحمد الألفي، صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة الحالية.



ونوه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بوجود عروض ثلاثية في التوقيت الحالي، مشيرا إلى أنه يوجد اتجاه لرحيل الثلاثي عن صفوف زعيم الثغر خلال الموسم الجديد.



ويسعى طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة إلى بناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز، وحصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وإسعاد جمهور سيد البلد.



