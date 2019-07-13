رياضة

الاتحاد يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، وبالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، بدء فترة الإعداد لبطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، اليوم السبت، بعد إخطار اللاعبين بالحضور في مقر النادي في الثالثة عصرا، حيث يجتمع طلعت يوسف مع اللاعبين لأول مرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد، إلى تحديد متطلبات الموسم وفقا لرؤيته الفنية، خاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر.
ويتكون جهاز الاتحاد السكندري لفريق الكرة من طلعت يوسف مديرًا فنيا ورئيس جهاز الكرة، ومنير عقيلة، ومحمد إبراهيم، وهانى أحمد، ومجدي بهلول مدربًا لحراس المرمى، واللواء عبد الجليل إمام مديرًا للكرة. ويدرس مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، بيع الثلاثي الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق الأول، ومحمد عبد
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مباراة-نيجيريا-وغينيا (2)

مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
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اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
فرحة لاعبي السنغال (2)

مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.
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سيرجي- فارياس (4)

رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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