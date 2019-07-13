شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

منظومة إس 400 - صورة أرشيفية

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.

وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لهذه التوترات، صفقة طائرات شبح إف 35 مع الجانب التركي ردا على شراء أنقرة للمنظومة الروسية. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.وذكرت