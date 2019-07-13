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شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
منظومة إس 400 - صورة أرشيفية
منظومة إس 400 - صورة أرشيفية
أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لهذه التوترات، صفقة طائرات شبح إف 35 مع الجانب التركي ردا على شراء أنقرة للمنظومة الروسية. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.وذكرت
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تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
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تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
صواريخ-إس-400

ما هو نظام «إس 400» سبب الأزمة بين تركيا وأمريكا؟

أظهر استطلاع للرأي نُشر في 4 يوليو أن نحو نصف الشعب التركي يؤيد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، على الرغم من تهديدات العقوبات من الولايات المتحدة. حيث كان أحد أهم الأسئلة التي تم طرحها في استطلاع هذا العام الذي أجرته جامعة "قادر هاس" في إسطنبول هو "في ضوء اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو على شراء نظام إس 400 من روسيا وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أنقرة، هل يجب على تركيا إكمال الصفقة؟" قالت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، إن 44% أيدوا الصفقة، بينما قال 24.9% إنه لا ينبغي إتمامها، فيما أعرب 31.1% عدم اهتمامهم بالموضوع.
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الدفاع الجوي صداع في رأس الناتو بسبب صواريخ روسيا

لا تزال العلاقات الروسية الأوروبية تحدد بشكل رئيسي الخطط المستقبلية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضع التعامل عسكريا مع القدرات الخارقة لموسكو على رأس أولويات خطط التطوير التي يضعها للمستقبل القريب. ويرى الناتو أن مواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقدرات الروسية، يجب أن تكون أساس الاستعدادات العسكرية والتقنية للبلدان الأعضاء، وبالأخص داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمات السياسية المختلفة بين موسكو وبروكسل في عدد من الملفات.
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