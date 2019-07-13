عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا
أحمد حلمى ومنة شلبى وجها لوجه بعد 11 عاما.. وتامر حسنى وزينة يعودان بـ«كل سنة وأنت طيب».. تامر وحلمي أيضا يجتمعان في عمل غنائي لأول مرة منذ منذ 13 سنة.
تحرير:عبد الفتاح العجمي١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أحمد حلمي ومنة شلبي
بدأت ملامح موسم أفلام عيد الأضحى تتضح مبكرًا، إذ تتنافس بشكل مبدئى نحو 5 أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة، ومن الواضح أنه سيكون موسما قويا ربما لم نشهد مثله منذ سنوات طويلة، حيث يشارك خلال الموسم كل من أحمد عز بفيلم "ولاد رزق 2"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد حلمى بفيلم "خيال مآتة"، ومحمد هنيدى بفيلم "كينج سايز"، وتامر حسنى بفيلم "كل سنة وأنت طيب"، وربما تتغير هذه القائمة المبدئية الأيام المقبلة. والمواجهة الشرسة بين المتنافسين فى الموسم المقبل، ليست هى الأمر الوحيد الملاحظ على موسم أفلام عيد الأضحى.
المفارقة الحقيقية الملاحظة على موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، تكمن فى أن الموسم يجمع شمل عدد من النجوم الذين فرقت بينهم الأيام ولم يتعاونوا منذ سنوات طويلة، وهؤلاء النجوم ليسوا فقط من الممثلين الذين يقفون وجهًا لوجه مجددًا بعد مرور سنوات، ولكن الأمر أيضا يصل للمخرجين والكتاب.
أحمد حلمى ومنة شلبى
المفارقة الحقيقية الملاحظة على موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، تكمن فى أن الموسم يجمع شمل عدد من النجوم الذين فرقت بينهم الأيام ولم يتعاونوا منذ سنوات طويلة، وهؤلاء النجوم ليسوا فقط من الممثلين الذين يقفون وجهًا لوجه مجددًا بعد مرور سنوات، ولكن الأمر أيضا يصل للمخرجين والكتاب.
أحمد حلمى ومنة شلبى وخالد الصاوى
البداية مع هذا الثلاثى، فبعد غياب 11 عامًا، يلتقى النجمان أحمد حلمى ومنة شلبى فى فيلم "خيال مآتة" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى، بمشاركة الفنانين خالد الصاوى وبيومى فؤاد ولطفى لبيب، وعدد آخر من النجوم.
أحمد حلمى ومنة شلبى تعاونا معا فى فيلمين الأول عام 2007 بعنوان "كده رضا" وشارك فى بطولته خالد الصاوى أيضا، من إخراج أحمد نادر جلال، والثانى عام 2008 بعنوان "آسف على الإزعاج" وشارك فى بطولته محمود حميدة، ودلال عبد العزيز، ومن إخراج خالد مرعى.
"خيال مآتة" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول مهندس ديكور يدعى "رؤوف"، شخص شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله، ويعتمد على ارتجال وخفة دم أحمد حلمى فى أغلب المشاهد.
تامر حسنى وأحمد حلمى
يلتقى خلال "خيال مآتة" أيضًا النجمان أحمد حلمى وتامر حسنى، ولكن المواجهة بينهما ليست تمثيلية، حيث يشارك "تامر" فى أغنية ضمن أحداثه من ألحانه وتأليف أيمن بهجت قمر.
وهذه لم تكن المرة الأولى الذى يغنى فيها تامر حسنى فى فيلم من بطولة حلمى، حيث تعاونا قبل ذلك فى فيلم "ظرف طارق" منذ 13 سنة فى أغنية "هوصلك"، والتى لاقت نجاحا كبيرا وقتها.
تامر حسنى وزينة
النجم تامر حسنى يلتقى فى هذا الموسم أيضًا مع النجمة زينة، من خلال فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، الذى يشارك فى بطولته إلى جانبهما النجوم: خالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد ثروت وأحمد فتحى، وهو من إنتاج شركة "دولار فيلم"، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
فيلم "كل سنة وأنت طيب" يشهد عودة تامر حسنى للتعاون مع زينة فى عمل سينمائى بعد مرور 11 عاما منذ طرح فيلمهما الأخير "كابتن هيما" فى عام 2008، ولم يكن "كابتن هيما" التعاون السابق الوحيد بين تامر حسنى وزينة، حيث تعاون أيضًا فى "سيد العاطفى" مع عبلة كامل عام 2005، و"حالة حب" مع هانى سلامة وهند صبرى وشريف رمزى عام 2004.
أحمد عز وباسم سمرة
النجم أحمد عز يلتقى هذا الموسم الفنان باسم سمرة فى الجزء الثانى المنتظر من فيلمه "ولاد رزق"، وإلى جانبهما النجوم: أحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود ومحمد ممدوح وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتى سينرجى فيلمز، والطاهر ميديا برودكشن.
وسبق أن تعاون أحمد عز وباسم سمرة فى فيلم "الشبح" عام 2007، مع النجوم: زينة، ومحمود عبد المغنى، وصلاح عبد الله، من تأليف وائل عبد الله، وإخراج عمرو عرفة.
"ولاد رزق" تدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون فى طريق الجريمة، على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا بشرط أن يستعد الكل لترك الإجرام فى يوم ما.
هند صبرى ومروان حامد
تعود هند صبرى للتعاون مع المخرج مروان حامد من خلال فيلم "الفيل الأزرق 2"، حيث تشارك النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم بطولة العمل، وعلى الرغم من أن هذا العمل هو الأول الذى يجمعها بالنجمين، فإنها شاركت من قبل فى عملين لمروان حامد، الأول هو "عمارة يعقوبيان" أول أعماله الطويلة عام 2006، ثم تعاونا مجددًا فى فيلم "إبراهيم الأبيض" للنجوم أحمد السقا ومحمود عبد العزيز وعمرو واكد عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم يتعاونا.
وتدور أحداث الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" (كريم عبد العزيز)، من "لبنى" (نيللى كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات فى مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقى "فريدة" (هند صبرى) التى تتلاعب بحياته وأسرته.
محمد هنيدى وعمر طاهر
الفنان محمد هنيدى يلتقى مع الكاتب عمر طاهر فى فيلمه الجديد "كينج سايز" للمخرج إسلام خيرى، وذلك بعد أن قدما معا فى السابق 4 أجزاء من مسلسل الكارتون الشهير "سوبر هنيدى" بدأت عام 2008، وفيلم "يوم مالوش لازمة" مع روبى وريهام حجاج عام 2015.
محمد هنيدى يجسد فى "كينج سايز" شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، وبإنتاج ضمن الأضخم فى تاريخ السينما المصرية، ومن المتوقع أن يحدث نقلة فى أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة فى الشرق الأوسط.