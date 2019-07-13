عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا

أحمد حلمى ومنة شلبى وجها لوجه بعد 11 عاما.. وتامر حسنى وزينة يعودان بـ«كل سنة وأنت طيب».. تامر وحلمي أيضا يجتمعان في عمل غنائي لأول مرة منذ منذ 13 سنة.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أحمد حلمي ومنة شلبي

بدأت ملامح موسم أفلام عيد الأضحى تتضح مبكرًا، إذ تتنافس بشكل مبدئى نحو 5 أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة، ومن الواضح أنه سيكون موسما قويا ربما لم نشهد مثله منذ سنوات طويلة، حيث يشارك خلال الموسم كل من أحمد عز بفيلم "ولاد رزق 2"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد حلمى بفيلم "خيال مآتة"، ومحمد هنيدى بفيلم "كينج سايز"، وتامر حسنى بفيلم "كل سنة وأنت طيب"، وربما تتغير هذه القائمة المبدئية الأيام المقبلة. والمواجهة الشرسة بين المتنافسين فى الموسم المقبل، ليست هى الأمر الوحيد الملاحظ على موسم أفلام عيد الأضحى.

المفارقة الحقيقية الملاحظة على موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، تكمن فى أن الموسم يجمع شمل عدد من النجوم الذين فرقت بينهم الأيام ولم يتعاونوا منذ سنوات طويلة، وهؤلاء النجوم ليسوا فقط من الممثلين الذين يقفون وجهًا لوجه مجددًا بعد مرور سنوات، ولكن الأمر أيضا يصل للمخرجين والكتاب. أحمد حلمى ومنة شلبى