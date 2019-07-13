فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا

أحمد حلمى ومنة شلبى وجها لوجه بعد 11 عاما.. وتامر حسنى وزينة يعودان بـ«كل سنة وأنت طيب».. تامر وحلمي أيضا يجتمعان في عمل غنائي لأول مرة منذ منذ 13 سنة.
تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أحمد حلمي ومنة شلبي
أحمد حلمي ومنة شلبي
بدأت ملامح موسم أفلام عيد الأضحى تتضح مبكرًا، إذ تتنافس بشكل مبدئى نحو 5 أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة، ومن الواضح أنه سيكون موسما قويا ربما لم نشهد مثله منذ سنوات طويلة، حيث يشارك خلال الموسم كل من أحمد عز بفيلم "ولاد رزق 2"، وكريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وأحمد حلمى بفيلم "خيال مآتة"، ومحمد هنيدى بفيلم "كينج سايز"، وتامر حسنى بفيلم "كل سنة وأنت طيب"، وربما تتغير هذه القائمة المبدئية الأيام المقبلة. والمواجهة الشرسة بين المتنافسين فى الموسم المقبل، ليست هى الأمر الوحيد الملاحظ على موسم أفلام عيد الأضحى.
المفارقة الحقيقية الملاحظة على موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، تكمن فى أن الموسم يجمع شمل عدد من النجوم الذين فرقت بينهم الأيام ولم يتعاونوا منذ سنوات طويلة، وهؤلاء النجوم ليسوا فقط من الممثلين الذين يقفون وجهًا لوجه مجددًا بعد مرور سنوات، ولكن الأمر أيضا يصل للمخرجين والكتاب. أحمد حلمى ومنة شلبى
اقرأ المزيد
مسرح-مصر-الموسم-الثالث1

رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويقوم ببطولته نجوم فرقة "مسرح مصر": مصطفى خاطر وعلي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينة أماكن التصوير عقب عودته من برشلونة، حيث يقضي إجازته الصيفية، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.
علي-الكسار

علي الكسار.. «عثمان» الذي مات على سرير درجة ثالثة

في 13 يوليو 1887، بمنطقة سوق البغالة في حي السيدة زينب بالقاهرة، ولد أحد أهم المدارس الكوميدية في تاريخ مصر السينمائي، الفنان علي الكسار، أحد رواد المسرح الكوميدي الغنائي العربي، الذي استطاع بفرقته المسرحية، إلى جانب فرقة نجيب الريحاني، إنعاش الحركة المسرحية في تلك الفترة، وأن يُحقق بشخصيته الشعبية الشهيرة "عثمان عبد الباسط" نقلة كبيرة في الفن المصري المرئي، حيث قدّم بها عددًا من الأفلام التي تُعد من علامات الكوميديا، والمفارقة أن نهايتها كانت مؤسفة، كبدايته، رغم كل هذه النجاحات.
جنازة-يوسف-شريف رزق -الله‎ (6)

طارق الشناوي ويسري نصر الله في وداع يوسف رزق الله

شيع جثمان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إلى مثواه الأخير من مسجد السلطان في مصر الجديدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه هناك. وحضر الجنازة عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به. رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، على أثر إصابته بفشل كلوي.
اقرأ المزيد من الأخبار
ولاد رزق

طارق العريان: انتهاء تصوير «ولاد رزق 2»

أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل. ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى". ويستكمل حاليا عمليات مكساج ومونتاج للفيلم، كما يجهز لطرح بروموهات تشويقية ضمن الحملة الدعائية له، ويحرص النجوم المشاركون في العمل على الترويج له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من الكواليس، لتحميس الجمهور للعمل.
كريم-عبد-العزيز (1)

كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.
أحمد-حلمي

بعد غياب 3 أعوام| حلمي يعود بـ«خيال مآته» هذا الموعد

كشف الفنان أحمد حلمي، عن انضمام فيلمه «خيال مآته» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وعبدالرحمن أبو زهرة، والذى يجرى تصويره حاليا، إلى سباق موسم عيد الأضحى المقبل، حيث شوق «حلمي» جمهوره من خلال نشر صورة من كواليس التصوير وكتب عليها: «خيال مآته قريبًا عيد كبير»، وتفاعل الجمهور مع المنشور، خاصة وأن أحمد حلمي لم يقدم أي أعمال منذ فيلمه الأخير «لف ودوران» الذي شاركت في بطولته دنيا سمير غانم، وذلك قبل 3 سنوات، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وتجاوزت إيراداته 40 مليون جنيه.
بيلا ثورن (2)

بيلا ثورن ليست الأولى.. فنانون اخترقت حساباتهم

فوجئ جمهور الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عامًا، بصورها العارية على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظن البعض أن هناك من سيطر على حسابها، لكن سرعان ما خرجت لتوضح أنها تعرضت للابتزاز، وأن حسابها سرق من قبل "هاكر"، الذي هددها بنشر صور وفيديوهات عارية لها، لتنشر هي الصور بنفسها، وكتبت: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تأخذ شيئا مني، وأستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي». لكن ما فعلته لم يعجب الكثير من الفنانين، الذين انتقدوا تصرفها، وعلى رأسهم ووبي جولدبرج، التي انتقدت التقاط بيلا صورا عارية لها في المقام الأول.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org