تأجيل قضية خلية حلوان إلى جلسة 6 أغسطس

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

رئيس محكمة الجنايات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إلى جلسة 6 أغسطس، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية، وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016.

نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف