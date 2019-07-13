مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

بول بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وترفض إدارة مانشستر يونايتد أن يتحكم مينو رايولا في مصير بوجبا، ويأتي رفع ثمن النجم الفرنسي في تحد لمينو رايولا، وذلك بعدما صرح الأخير برغبة النجم الفرنسي بشدة في الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد. ولا يعاني مانشستر يونايتد من أي ضغوطات لبيع بوجبا، خاصة أن عقد النجم الفرنسي يمتد لعامين إضافيين، مع وجود

وترفض إدارة مانشستر يونايتد أن يتحكم مينو رايولا في مصير بوجبا، ويأتي رفع ثمن النجم الفرنسي في تحد لمينو رايولا، وذلك بعدما صرح الأخير برغبة النجم الفرنسي بشدة في الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد.



ولا يعاني مانشستر يونايتد من أي ضغوطات لبيع بوجبا، خاصة أن عقد النجم الفرنسي يمتد لعامين إضافيين، مع وجود بند في عقده يتيح لمانشستر يونايتد تمديده لعام إضافي.



وتكمن مشكلة مانشستر الأساسية في رغبة اللاعب نفسه في الرحيل، وحتى الآن لم يتقدم أي ناد بعرض لضمه، مع اهتمام كبير من ريال مدريد بالحصول على خدماته، إلا أن الأمر لم يصل إلى مفاوضات رسمية بعد.



يذكر أن بوجبا يوجد حاليًا رفقة مانشستر يونايتد في مدينة بيرث الأسترالية، لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد.