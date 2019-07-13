الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

من بين الأسماء التى تعيش فترة توهج فنى بالفترة الحالية اسمان لمعا خلال عام 2019 على مستوى الدراما والسينما معًا، وهما الأردنى إياد نصار والمصرى محمد ممدوح
فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.
التغيرات التى طرأت ولمسها الجميع فى الفترة الأخيرة، أدت إلى سطوع نجم الكثير من الفنانين، الذين تقدموا من الصفوف الثانية وأصبحوا فى المقدمة، ليس هذا فقط بل أثبتوا أحقيتهم بالبطولة المطلقة، وكان من بين هؤلاء اسمان لمعا خلال عام 2019 على مستوى الدراما والسينما معًا، وهما الأردنى إياد نصار والمصرى محمد
التغيرات التى طرأت ولمسها الجميع فى الفترة الأخيرة، أدت إلى سطوع نجم الكثير من الفنانين، الذين تقدموا من الصفوف الثانية وأصبحوا فى المقدمة، ليس هذا فقط بل أثبتوا أحقيتهم بالبطولة المطلقة، وكان من بين هؤلاء اسمان لمعا خلال عام 2019 على مستوى الدراما والسينما معًا، وهما الأردنى إياد نصار والمصرى محمد ممدوح، اللذان فاجآ الجميع بقدرتيهما على التلون ولعب الشخصيات ببراعة شديدة، وهو ما جعلهما يفوزان بمشاركات أكثر من غيرهما، وكأن 2019 هو عام الثنائى الأهم.
إياد نصار
حواديت الشانزليزيه
إياد نصار من أبرز النجوم الحاليين على الساحة، وتعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل جديد بعنوان «حواديت الشانزليزيه» من إنتاج شركة «سينرجى» لمالكها تامر مرسى، تأليف إيمان سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، يمثل المسلسل بطولة مطلقة له بشكل منفرد، بعد عدة بطولات جماعية ناجحة آخرها «هذا المساء» الذى عرض فى رمضان 2017.
المسلسل الجديد يشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى وإدوارد، وهو من المسلسلات الطويلة الذى تقع أحداثه فى (45 حلقة) من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، على أن يعرض العمل خلال موسم الشتاء 2020.
الممر وكازابلانكا
ويأتى تعاقد إياد نصار على بطولة المسلسل، بعد تألقه خلال موسم أفلام عيد الفطر المنقضى، إثر تجربتين ناجحتين، بشهادة الجمهور والنقاد، فقد اختيرا من بين الأفضل أداء وحضورا خلال موسم الأفلام، فقد لعب دور ضابط إسرائيلى فى فيلم «الممر» وحرامى فى فيلم «كازابلانكا» الفيلمين الأعلى إيرادا حتى الآن.
الفيل الأزرق 2
كما ينتظر الفنان الأردنى أيضًا عرض الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز، خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، إذ يجسد دور (الطبيب) بدلا من الفنان محمد ممدوح الذى قتل بالجزء الأول، على ما يبدو أنه سيكون دورا ثريا بالتفاصيل، خاصة أنه سيلعب دورا محوريا ومؤثرا فى بطولة الفيلم.
وبذلك يكون إياد نصار قد نجح فى المشاركة خلال عام 2019 بـ6 أعمال حتى الآن، وهى: فيلم «الممر، كازابلانكا، الفيل الأزرق 2، رأس السنة (الذى لم يتحدد عرضه بعد رغم انتهاء تصويره)» ومسلسل «حواديت الشانزليزيه»، بالإضافة لمشاركته فى «كلبش 3» كضيف شرف الحلقة الأخيرة.
وصل إياد نصار إلى مرحلة من النضج الفنى، بعد نجاحه فى أن يفرض نفسه على الساحة المصرية خلال السنوات الماضية، منذ أن لعب دور (حسن البنا) فى مسلسل «الجماعة» ومن ثم توالت مشاركاته ونجح فى أن يقدم عدة أعمال قائمة على البطولة الجماعية ويحصل على أدوار مهمة، لذلك المكانة التى وصل إليها فى مصر لم تكن وليدة اللحظة.
محمد ممدوح
قابيل
وحال الفنان محمد ممدوح لا يختلف كثيرًا عنه، فصاحب المشوار الفنى الذى بدأ فى 2007 بدور صغير فى مسلسل «لحظات حرجة»؛ نال فى عام 2019 البطولة المطلقة لأول مرة ونجح فى الاختبار، من خلال مسلسله «قابيل» الذى يعد من أهم وأنجح الأعمال الدرامية التى عرضت خلال الموسم الرمضانى المنقضى، وأشاد النقاد بدوره، رغم مشكلة (مخارج الحروف) التى عانى منها وأزعجت المشاهدين، ولكن هذا لم يقلل من نجاحه وموهبته وقدرته على فرض شخصيته على الشاشة.
ولد الغلابة
وإلى جانب البطولة المطلقة لـ«قابيل» شارك محمد ممدوح أيضا فى العشر حلقات الأولى من مسلسل «ولد الغلابة» بطولة النجم أحمد السقا، ونجح فى أن يلفت أنظار المشاهدين إليه بدور (ضاحى الكيال) تاجر المخدرات.
ولاد رزق 2
وبعد تألقه فى الدراما ينتظر عرض الجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق» بطولة أحمد عز، الذى من المنتظر طرحه ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المقبل.
وبذلك يكون قد وصل عدد الأعمال التى شارك فيها محمد ممدوح خلال عام 2019 إلى خمسة أعمال وهى: أفلام «122، الضيف (ضيف شرف)، ولاد رزق 2»، مسلسلا «قابيل» و«ولد الغلابة».
وبرز محمد ممدوح بعد مشاركته فى مسلسل «تحت السيطرة» بطولة نيللى كريم، قبل 4 أعوام، لتتوالى بعدها مشاركاته بأدوار مختلفة أبرزها مسلسل «جراند أوتيل» و«لا تطفئ الشمس»، حتى نجح فى أن يغامر به منتج مسلسل «قابيل» والمخرج كريم الشناوى، ويسندا إليه دور البطولة فى العمل الذى حقق نجاحا كبيرا، خلال رمضان الماضى.
وينتظر الثنائى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، الذى ربما يفتح لهما الباب على مصراعيه فى السينما بعد نجاحهما فى الدراما، ويحصل كل منهما على فرصة خوض البطولة المطلقة فى السينما أيضا، خاصة أن لكل منهما تجارب ناجحة فى الشاشة الذهبية، ولكن فى الدور الثانى وليس الأول، وقد يتحقق الأمر بنجاحهما فى إقناع الجمهور لضمان إقباله على أفلامهما ومخرج ومنتج يغامر بهما.