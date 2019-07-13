الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

من بين الأسماء التى تعيش فترة توهج فنى بالفترة الحالية اسمان لمعا خلال عام 2019 على مستوى الدراما والسينما معًا، وهما الأردنى إياد نصار والمصرى محمد ممدوح

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

محمد ممدوح

فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.

التغيرات التى طرأت ولمسها الجميع فى الفترة الأخيرة، أدت إلى سطوع نجم الكثير من الفنانين، الذين تقدموا من الصفوف الثانية وأصبحوا فى المقدمة، ليس هذا فقط بل أثبتوا أحقيتهم بالبطولة المطلقة، وكان من بين هؤلاء اسمان لمعا خلال عام 2019 على مستوى الدراما والسينما معًا، وهما الأردنى إياد نصار والمصرى محمد