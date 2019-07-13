قتيل في مشاجرة بين عائلتين على بئر صرف بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

صورة أرشيفية

شهدت قرية محلة داوود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على طعن جاره بسكين، بسبب الخلاف على عمل بئر صرف صحى "طرنش "بالشارع، وعلى أثره نشبت مشاجرة سقط فيها الأخير قتيلا بجوار البئر، وانتقلت قوات الأمن على الفور وتم فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد تبليغ الأهالى بقرية محلة داوود بوجود مشاجرة وقتيل.

انتقل الرائد عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية، إلى مكان الجريمة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على بئر صرف صحى بالشارع وقام "نبيل. ع. ا" 27 سنة، بطعن "إبراهيم. ف. ا" 40 سنة، بسكين، فسقط وسط بركة من الدماء. وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة، وتم نقل الجثة