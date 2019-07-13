بيبي يفتح الباب أمام انتقاله إلى البريميرليج

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

نيكولاس بيبي

قال وكيل أعمال النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، إن اللاعب متفتح لجميع العروض، سواء الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو أرسنال، وذلك على الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم اللاعب البالغة قيمته 59 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد تحسم الأمور، وقال وكيل أعماله بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نيكولاس متفتح لكل شيء، الهدف الأساسي بالنسبة له هو التوقيع في المكان المناسب، ويبقى باريس سان جيرمان احتمالية قائمة".

وأضاف وكيل أعماله سمير خياط: "اليوم يجب أن تتوصل كل الأطراف إلى اتفاق، فهناك محادثات، وهناك الكثير من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، وأهم شيء بالنسبة له أن يشعر بأنه لاعب مرغوب فيه، وأن ينتقل إلى نادٍ جيد، يواصل اللعب والتطور معه". ويرغب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، في التعاقد