رياضة

بيبي يفتح الباب أمام انتقاله إلى البريميرليج

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي
قال وكيل أعمال النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، إن اللاعب متفتح لجميع العروض، سواء الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو أرسنال، وذلك على الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم اللاعب البالغة قيمته 59 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قد تحسم الأمور، وقال وكيل أعماله بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: "نيكولاس متفتح لكل شيء، الهدف الأساسي بالنسبة له هو التوقيع في المكان المناسب، ويبقى باريس سان جيرمان احتمالية قائمة".
وأضاف وكيل أعماله سمير خياط: "اليوم يجب أن تتوصل كل الأطراف إلى اتفاق، فهناك محادثات، وهناك الكثير من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، وأهم شيء بالنسبة له أن يشعر بأنه لاعب مرغوب فيه، وأن ينتقل إلى نادٍ جيد، يواصل اللعب والتطور معه". ويرغب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، في التعاقد
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مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
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اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
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مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.
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بيير-ايميريك-اوباميانج

من أجل التدعيم.. أرسنال يبحث بيع أوباميانج

انضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف أرسنال في شهر يناير من عام 2018، ومنذ ذلك الحين تألق بصورة لافتة للنظر، وشكل ثنائيا هجوميا مدمرا برفقة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتمكن في أول موسم كامل له من التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ومع ذلك يرغب مدرب المدفعجية أوناي إيمري في تدعيم فريقه بالتعاقد مع لاعبين من أمثال ويليام ساليبا وكيران تيرني ومؤخرًا ويلفريد زاها.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يوافق على الرحيل إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن جماهير أرسنال على موعد مع تلقي صدمة جديدة، وذلك بعدما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى موافقة مهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليعيد للأذهان من جديد رحيل مهاجم الفريق السابق روبن فان بيرسي إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2012، وأنهى أوباميانج الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفةً مع كل من محمد صلاح وساديو ماني.
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مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
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