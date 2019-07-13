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العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

أظهرت دراسة أن أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الحديقة، أو كان لديهم منزل بجانبه مساحات خضراء حتى وإن كانت بسيطة أصبحوا لا يميلون بشكل كبير للعادات الغذائية غير الصحية
تحرير:فيروز ياسر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
العيش في المساحات الخضراء
العيش في المساحات الخضراء
عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ويدعي الباحثون أن كون المشاركين محاطين بمساحة خضراء يؤدي إلى تقليل الشعور بالمشاعر السلبية وبالتالي تقليل الميل من العادات الصحية الخاطئة، حيث تبين أن التعرض للمناظر الطبيعية حتى لفترات قصيرة قد يؤدي إلى تحسين الحالة العامة. وقال الباحثون إن هذا يمكن أن يساعد في فهم أسباب الرغبة الشديدة لتناول الشيكولاتة
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أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
فوائد-قصب-لسكر

عصير القصب منعش.. يساعد في تقوية الأظافر والشعر

عصير القصب من المشروبات اللذيذة والمنعشة، ولا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائده، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والمنجنيز والأحماض الأمينية المختلفة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، البعض يتناوله عصيرا أو يدخل في صناعة العسل الأسود وصناعة الخل وصناعة الكحول، في السطور التالية نتناول فوائد عصير القصب الصحية وكيفية تناوله للحصول على أكبر فائدة منه..
زيت-جوز-الهند

لعلاج أكزيما طفلك.. استخدمي زيت جوز الهند

إذا كنت تعانين من مشكلات صحية متعلقة بالبشرة أول وصفة سينصحك بها الجميع هو استخدام زيت جوز الهند، يعتبر هذا الزيت من ضمن قائمة الزيوت الحيوية الفعالة، فهو يعمل على حرق الدهون وخسارة الوزن وزيادة سرعة عملية الأيض، كما أنه يعالج تساقط الشعر، ويصلح من الشعر التالف، بجانب هذه الفوائد فهو يمنح طفلك حياة صحية وسعيدة، فإذا كنتِ تقلقين من الأكزيما والالتهابات والجفاف الذي يحدث لطفلك، فيجب على كل أم شراء زيت جوز الهند وتطبيقه على بشرة الأطفال، وستحصل على نتيجة رائعة، نقلا عن "stylecraze".
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الخضروات-المجمدة

هل الخضراوات المجمدة صحية؟ الفرق بينها وبين الطازجة

خلال مواسم بعض الخضراوات تلجئين غالبا إلى تخزين أنواع معينة قبل اختفائها من الأسواق، وبالتالي يمكنك تجميدها، وإذا لم يحالفك الحظ ولم تجدي الوقت الكافي لأخذ هذه الخطوة، إذن لا بد من شراء الخضراوات المجمدة من السوبر ماركت في حالة اشتهائها. هناك تساؤل حول الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة، وذلك لانتشار بعض الأقاويل حول أنها تفقد جميع العناصر الغذائية، ولهذا يجب التدقيق على مدى الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة ومعرفة الفرق بينها وبين الطازجة وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
السمنة-في-النساء

دراسة: النساء على شكل كمثرى أكثر صحة من شكل التفاحة

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
اكتئاب الرجال

لماذا يصعب على الرجال البحث عن العلاج النفسي؟

العلاج النفسي وصمة عار في كثير من المجتمعات، ووفقا للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، فإن نسبة انتحار الرجال أعلى من النساء، إذ وصلت إلى 3.54%، كما تشير تقارير الصحة العقلية إلى إصابة 6 ملايين رجل بالاكتئاب. ويكشف المعهد الوطني للإدمان عن أن الرجال أكثر عرضة مرتين لإساءة استخدام المخدرات من النساء، ويتم تصنيف الاكتئاب والتفكير في الانتحار سببا رئيسيا للوفاة بين الرجال، ومع ذلك لا يزالون أقل سعيا للحصول على علاج للصحة العقلية من النساء. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
غسيل-الوجه

احمِ نفسك من الالتهابات الفطرية بـ 6 نصائح

بعد الكشف عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد ببكتيريا في الوجه قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى الوفاة، فهناك حاجة إلى معرفة الالتهابات الفطرية الشائعة التي تصيب الجلد، حيث تحدث عندما تهاجم الفطريات مساحات كبيرة من الجسم وتنخفض قوة الجهاز المناعي. والفطريات تعيش في جسم الإنسان بعضها مفيد والآخر ضار، وعندما تغزو الفطريات الضارة الجسم، فقد يكون من الصعب قتلها، حيث يمكنها البقاء في البيئة وإعادة إصابة الشخص الذي يحاول التحسن، ولهذا يمكن إلقاء نظرة على الأعراض وكيفية علاجها وفقا لما ذكره موقع Practo.
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