العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

أظهرت دراسة أن أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الحديقة، أو كان لديهم منزل بجانبه مساحات خضراء حتى وإن كانت بسيطة أصبحوا لا يميلون بشكل كبير للعادات الغذائية غير الصحية
عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد.
وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ويدعي الباحثون أن كون المشاركين محاطين بمساحة خضراء يؤدي إلى تقليل الشعور بالمشاعر السلبية وبالتالي تقليل الميل من العادات الصحية الخاطئة، حيث تبين أن التعرض للمناظر الطبيعية حتى لفترات قصيرة قد يؤدي إلى تحسين الحالة العامة.
وقال الباحثون إن هذا يمكن أن يساعد في فهم أسباب الرغبة الشديدة لتناول الشيكولاتة
ويدعي الباحثون أن كون المشاركين محاطين بمساحة خضراء يؤدي إلى تقليل الشعور بالمشاعر السلبية وبالتالي تقليل الميل من العادات الصحية الخاطئة، حيث تبين أن التعرض للمناظر الطبيعية حتى لفترات قصيرة قد يؤدي إلى تحسين الحالة العامة.
وقال الباحثون إن هذا يمكن أن يساعد في فهم أسباب الرغبة الشديدة لتناول الشيكولاتة أو شرب السجائر وبالتالي تقليل الأمراض الناتجة عن الإفراط في السكر مثل السمنة ومرض السكري.. اقرأ أيضا: إذا شعرت بالعطش بعد تناول المياه.. قد يكون «السكري».
طلبت الدراسة، التي قادتها جامعة بليموث، من مئات المشاركين إكمال استطلاع عبر الإنترنت حول المكان الذي يعيشون فيه وما يشتهونه، واختار المشاركون العناصر التي كانوا يشتهونها بشكل منتظم، حيث اختار معظمهم الطعام بنسبة 38% أو الشيكولاتة بنسبة 32%، كما احتل الكافيين 16% من قوائم الأشخاص والنيكوتين 5%.
ومن ناحية أخرى، قامت الدراسة بقياس نسبة المساحات الخضراء في حي كل مشارك، وكمية المساحات الخضراء التي يمكنهم رؤيتها من منزلهم، ووصولهم إلى الحديقة وعدد المرات التي ذهبوا فيها إلى مساحات خضراء عامة مثل الحديقة.. اعرفي أعراض الغرق الجاف لو بتعلمي ابنك السباحة.
وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الحديقة، أو كان لديهم منزل بجانبه مساحات خضراء حتى وإن كانت بسيطة أصبحوا لا يميلون بشكل كبير للعادات الغذائية غير الصحية كما كانوا من قبل.
وقالت لين مارتن، التي قادت البحث كجزء من درجة الماجستير في بليموث: «لقد كان معروفًا منذ فترة أن وجود الطبيعة في الهواء الطلق يرتبط برفاهية الشخص، ولكن بعد ظهور ارتباط بين العادات غير الصحية ورؤية المساحات الخضراء يضيف بعدًا جديدًا إلى الأبحاث السابقة».
هذه هي الدراسة الأولى لاستكشاف هذه الفكرة، ويمكن أن يكون لها مجموعة من الآثار على كل من برامج الصحة العامة وحماية البيئة في المستقبل.. يهمك أن تعرف: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل.
وقالت الدكتورة سابين باه، أستاذة مشاركة في علم النفس: «يسهم الحنين في مجموعة متنوعة من السلوكيات الضارة بالصحة مثل التدخين والإفراط في تناول الطعام والأكل غير الصحي، وفي المقابل، يمكن أن تسهم جميعها في أكبر التحديات الصحية العالمية في عصرنا، بما في ذلك السرطان والسمنة ومرض السكري».
ويعتبر ربط التعرض للمساحات الخضراء بانخفاض الرغبة في تناول الطعام غير الصحي واتباع عادات غير صحية خطوة واعدة، ولكن يجب أن تركز الأبحاث المستقبلية ما إذا كان يمكن استخدام المساحات الخضراء وكيف يمكن استخدامها لمساعدة الناس على تحمل الرغبة الشديدة في العادات غير الصحية وقت الضغوطات، وتمكينهم من إدارة محاولات الإقلاع بشكل أفضل في المستقبل.
كما تشير الدراسة إلى الحاجة إلى حماية المساحات الخضراء داخل المدن والمدن والاستثمار فيها من أجل تحسين الصحة العامة، كما اقترحوا أيضًا إجراء المزيد من البحث لتقوية الرابط.
إذا كان لديك رغبة شديدة في تناول السجائر والحلويات نتيجة الطاقة السلبية الموجودة داخلك بسبب الضغوطات اليومية، فيمكنك الجلوس في الحديقة يوميا لمدة نصف ساعة.