العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

أظهرت دراسة أن أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الحديقة، أو كان لديهم منزل بجانبه مساحات خضراء حتى وإن كانت بسيطة أصبحوا لا يميلون بشكل كبير للعادات الغذائية غير الصحية

تحرير:فيروز ياسر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

العيش في المساحات الخضراء

عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

ويدعي الباحثون أن كون المشاركين محاطين بمساحة خضراء يؤدي إلى تقليل الشعور بالمشاعر السلبية وبالتالي تقليل الميل من العادات الصحية الخاطئة، حيث تبين أن التعرض للمناظر الطبيعية حتى لفترات قصيرة قد يؤدي إلى تحسين الحالة العامة. وقال الباحثون إن هذا يمكن أن يساعد في فهم أسباب الرغبة الشديدة لتناول الشيكولاتة