كريم فهمى: شرف لى أن يتشابه «ديدو» مع فيلم لهنيدى

يصور كريم فهمى حاليا فيلمه الثالث "ديدو" من بطولته وتأليفه، إلى جانبه النجوم: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، هدى المفتى، وإخراج عمرو صلاح

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

منذ عام 2011 لمع اسم الفنان كريم فهمى، كاتب سيناريو من خلال فيلم "بيبو وبشير" لآسر ياسين ومنة شلبى، وفى العام التالى 2012 من خلال فيلم "مستر آند مسز عويس" لحمادة هلال وبشرى، وهو نفس العام الذى بدأت فيه مشاركاته التمثيلية أيضًا من خلال دور "عاصم" فى مسلسل "حكايات بنات" لصبا مبارك ودينا الشربينى وريهام أيمن، ثم كانت انطلاقته الحقيقية من خلال تأليفه لفيلم "هاتولى راجل" ومشاركته فى بطولته مع أحمد الفيشاوى وشريف رمزى وإيمى سمير غانم مع المخرج محمد شاكر خضير.

فى السنوات التالية قدّم كريم فهمى كمؤلف عدة أفلام، وهى: "زنقة ستات" لحسن الرداد وإيمى سمير غانم ومي سليم، "حسن وبقلظ" بطولته مع على ربيع، "على بابا" بطولته مع آيتن عامر، وأخيرًا مسلسل "سك على إخواتك" لعلى ربيع وهنا الزاهد فى 2018، وبالإضافة إلى بطولتيه "حسن وبقلظ، وعلى بابا"، شارك كممثل فى بطولة العديد

فى السنوات التالية قدّم كريم فهمى كمؤلف عدة أفلام، وهى: "زنقة ستات" لحسن الرداد وإيمى سمير غانم ومي سليم، "حسن وبقلظ" بطولته مع على ربيع، "على بابا" بطولته مع آيتن عامر، وأخيرًا مسلسل "سك على إخواتك" لعلى ربيع وهنا الزاهد فى 2018، وبالإضافة إلى بطولتيه "حسن وبقلظ، وعلى بابا"، شارك كممثل فى بطولة العديد من الأعمال، ومنها فيلم "سكر مُر"، ومسلسلات: "حالة عشق" مع مى عز الدين، "الحساب يجمع" مع يسرا، "اختيار إجبارى" مع خالد سليم وأحمد زاهر، فضلًا عن بطولته الدرامية المطلقة الأولى فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "أمر واقع" مع نجلاء بدر وريم مصطفى وغيرهما.

ويصور كريم فهمى حاليا فيلمه الثالث "ديدو" من بطولته وتأليفه كفيلميه السابقين، إلى جانبه النجوم: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، هدى المفتى، من إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكى، ومحمد أحمد السبكى، ومن المقرر طرحه فى موسم رأس السنة القادم، وقد طرح بالأيام الماضية البوستر الدعائى الأول له تحت شعار: "أرجوك لا تفعصنى سهوًا".

الشركة المنتجة لـ"ديدو" تعمل حاليا مع شركة عالمية على عمليات الجرافيكس، المقرر تنفيذها ضمن أحداث العمل المقتبس من عالم "ديزنى لاند" عن قصة "عقلة الإصبع"، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الثلاثى أحمد فهمى، شيكو، وهشام ماجد، إضافة إلى نيللى كريم، حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، وغيرهم.

"التحرير" تحدثت مع كريم فهمى عن فيلمه الجديد، ومعاييره فى اختيار الأعمال، وسر المفارقة فى تناول فيلمه لكوميديا الأقزام والتى أعلن النجم محمد هنيدى أن فيلمه الجديد "كينج سايز" يتناولها أيضًا.

فى البداية أكد كريم فهمى أن فيلمه "ديدو" له طابع جديد ومختلف عن السينما المصرية، مؤكدًا أنه أخذ منه مجهودًا كبيرًا أثناء مرحلة الكتابة والتى امتدت لعامين، حيث إنه يريد تقديم عمل سينمائى مختلف عن الأعمال التى قدمها خلال السنوات الماضية، وتقديم قصة جديدة للجمهور، لذا غيّر الأحداث أكثر من مرة، ولكن فى إطار القصة الأساسية للفيلم، وهى "عقلة الإصبع"، حتى استقر على الشكل النهائى لـ"ديدو".

وعن خروج الفيلم من المنافسة فى موسم أفلام عيد الأضحى، قال كريم فهمى إن "ديدو" لا يزال فى بداية مرحلة التصوير التى بالضرورة تتطلب وقتًا طويلًا، لما يحتاجه من إمكانيات ضخمة لتنفيذ فكرته على أحسن وجه، لذا كان الأنسب له الطرح فى موسم رأس السنة المقبل.

وحول اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن المشاركة فى العمل، قال إن ذلك جاء بسبب ظروف خاصة بها فى هذه الفترة، مؤكدًا الصداقة التى تجمعهما وأنه يكن لها كامل الاحترام، وليست هناك أزمة بينهما كما تردد بالأيام الماضية، لافتًا إلى أنه عقب اعتذارها اجتمع مع مخرج العمل عمرو صلاح على الفور لاختيار ممثلة بديلة، وتم ترشيح الفنانة هدى المفتى لتلعب الدور بدلًا منها، وبالفعل تم التعاقد معها، وهى فنانة فى مرحلة البدايات ولكنها قدّمت عدة أعمال مميزة ومنها أمام النجمة الكبيرة يسرا فى مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأيضا مسلسل "هذا المساء" مع النجوم إياد نصار وأحمد داوود ومحمد فراج، وآخر أعمالها مسلسل "كأنه إمبارح" والذى حققت من خلاله نجاحًا.

وبالنسبة لتشابه فكرة "ديدو" مع فكرة فيلم "كينج سايز" للنجم محمد هنيدى وتناولهما نفس التيمة وهى كوميديا الأقزام، قال كريم فهمى إن التشابه من الوارد حدوثه دائمًا، خاضةً أن العملين يتناولان فكرة قصة "عقلة الإصبع" الشهيرة والتى سبق وقدّمتها العديد من الأفلام الأجنبية وبأكثر من جزء، مضيفًا: "الفكرة ليست حكرًا على أحد، كما أن (عقلة الإصبع) هى أسطورة شعبية مصرية وعربية، بالإضافة إلى أن التناول من المؤكد أنه مختلف بين العملين، كل مؤلف يتناولها بطريقته وبمعالجة مختلفة، وأنا اعتدت منذ بداية مشوارى الفنى، أن أركز فقط على ما أقدمه وألا أنظر إلى عمل آخر، وشرف لى أن يتشابه فيملى مع الأستاذ محمد هنيدى الذى طالما أمتعنا بأعماله وأنا واحد من جمهوره من قبل دخولى المجال وحتى الآن، وربنا يوفق الجميع".

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وعن نجاحه فى الجمع ما بين الثلاثى "أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد" مجددًا بعد الانفصال من خلال فيلمه، قال كريم فهمى، إن ظهور الثلاثى معه ليس بأمر جديد، فقد ظهروا من قبل معه أيضًا فى فيلم "حسن وبقلظ" بعد الانفصال، لافتًا إلى أن ظهورهم معه كضيوف شرف فى أفلامه ليس له علاقة بأعمالهم معًا.

أما عن غيابه عن المشاركة فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، فقد قال كريم فهمى إن ظروف السوق التى يعلمها الجميع حالت دون وجوده، حيث كان من المقرر أن يشارك فى عمل جديد تنتجه شركة "Aroma" التى أنتجت له مسلسل "أمر واقع" فى رمضان 2018، ولكن الأمور لم تسر بالشكل المنتظر، وحول رمضان القادم قال: "الله أعلم الدنيا هتمشى إزاى، وأنا مركز فى السينما، وبيتعرض عليّا مسلسلات أوف سيزون ولو حاجة عجبتنى هاعملها، وكذلك لو جالى ورق كويس لرمضان أكيد هاشارك، وربنا يوفق فى الفترة المقبلة".