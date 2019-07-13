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كريم فهمى: شرف لى أن يتشابه «ديدو» مع فيلم لهنيدى

يصور كريم فهمى حاليا فيلمه الثالث "ديدو" من بطولته وتأليفه، إلى جانبه النجوم: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، هدى المفتى، وإخراج عمرو صلاح
تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
كريم فهمي
كريم فهمي
منذ عام 2011 لمع اسم الفنان كريم فهمى، كاتب سيناريو من خلال فيلم "بيبو وبشير" لآسر ياسين ومنة شلبى، وفى العام التالى 2012 من خلال فيلم "مستر آند مسز عويس" لحمادة هلال وبشرى، وهو نفس العام الذى بدأت فيه مشاركاته التمثيلية أيضًا من خلال دور "عاصم" فى مسلسل "حكايات بنات" لصبا مبارك ودينا الشربينى وريهام أيمن، ثم كانت انطلاقته الحقيقية من خلال تأليفه لفيلم "هاتولى راجل" ومشاركته فى بطولته مع أحمد الفيشاوى وشريف رمزى وإيمى سمير غانم مع المخرج محمد شاكر خضير.
فى السنوات التالية قدّم كريم فهمى كمؤلف عدة أفلام، وهى: "زنقة ستات" لحسن الرداد وإيمى سمير غانم ومي سليم، "حسن وبقلظ" بطولته مع على ربيع، "على بابا" بطولته مع آيتن عامر، وأخيرًا مسلسل "سك على إخواتك" لعلى ربيع وهنا الزاهد فى 2018، وبالإضافة إلى بطولتيه "حسن وبقلظ، وعلى بابا"، شارك كممثل فى بطولة العديد
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الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

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