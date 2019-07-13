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بعد زيادة البنزين.. 617 شكوى للحكومة

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، عن الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتابع مدبولي موقف الشكاوى الواردة للمنظومة، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية، والإجراءات المتخذة بشأنها، إذ أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وذلك بحسب تقرير مدير منظومة الشكاوى.
وشدد مدبولي على أهمية السرعة في حسم الشكاوى التي ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بأية تجاوزات تتعلق باستغلال تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية الصادر الجمعة قبل الماضية، موجها بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه ما يرد حول عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، أو عدم توافر
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

بعد ترميمه بأيادٍ مصرية.. العناني يفتتح هرم سنفرو

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

بمجموع 65%.. تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. وأشارت أكاديمية الشرطة إلى قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019، على أن يتم التقديم بدءا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65‎%‎. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
اعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الايطالية (3)

إعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الإيطالية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية سالفو بوليزي، اتفاقية تآخٍ بين المحافظة والمدينة الإيطالية في إطار رؤية مصرية شاملة تهدف لتوسيع نطاق التعاون المصري الإيطالي ليشمل مزيدا من المجالات الحيوية، خاصة في ضوء ما تتمتع به جزيرة صقلية من موقع متميز بالبحر المتوسط، وتضم الاتفاقية أطر تعاون تنفيذية في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن إيلائها أهمية خاصة لقطاع النقل البحري والموانئ، وإعادة تدشين الخط الجوي الذي كان يربط المدينتين، ما يسهم في استعادة معدلات السياحة الإيطالية مستوياتها المعهودة.
السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

كونوا قدوة للشباب..رسائل السيسي لطلاب الكلية الحربية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، بزيارة تفقدية للكلية الحربية، إذ تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية.
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قطار - أرشيفية

هل ترتفع أسعار تذاكر القطارات بعد زيادة البنزين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وتواصل المركز مع وزارة النقل, التي أكدت أن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي الهام.
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

نائب يطالب بمسائلة رئيس الوزراء بسبب هدم دار المعارف

استنكر تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في طلب احاطة تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار إدراج مبنى مؤسسة دار المعارف ضمن خطة مثلث ماسبيرو، واستثناء فندق شهير بمنطقة كورنيش النيل، وكذا جراج ماسبيرو، قائلا إن الإدراج سيهدر الملايين على الدولة، إذ إن دار المعارف بها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر، وفي حالة النقل سيتم بيعها بنظام "الخردة"، بالإضافة إلى أن النقل سيفقدها قيمتها الإنتاجية والاقتصادية، معلنا رفضه إدارج دار المعارف ضمن مخطط ماسبيرو.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
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