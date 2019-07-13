بعد زيادة البنزين.. 617 شكوى للحكومة

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، عن الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتابع مدبولي موقف الشكاوى الواردة للمنظومة، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية، والإجراءات المتخذة بشأنها، إذ أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وذلك بحسب تقرير مدير منظومة الشكاوى.

وشدد مدبولي على أهمية السرعة في حسم الشكاوى التي ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بأية تجاوزات تتعلق باستغلال تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية الصادر الجمعة قبل الماضية، موجها بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه ما يرد حول عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، أو عدم توافر