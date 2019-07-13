خبراء عن غرامة «فيسبوك»: مخيبة للآمال

من المتوقع أن يواجه موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المزيد من التحديات التنظيمية في سعيه لإطلاق عملته الرقمية الجديدة المشفرة «ليبرا» في عام 2020

تحرير:مي فؤاد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

ذكرت العديد من الصحف العالمية أن المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، صوتت، أمس الجمعة، بالموافقة على تغريم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نحو 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاكات بيانات مستخدميه. وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مجهولة على دراية بالأمر، أن التسوية تمت الموافقة عليها من خلال تصويت انتهى بتأييد من الجمهوريين ومعارضة الديمقراطيين، ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل الموافقة النهائية على تلك الغرامة خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، رفضت فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق على الأمر. وبدأ تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في مارس 2018 بعد أن كشفت صحيفة الجارديان عن أن شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية حصلت بشكل غير مشروع على البيانات الخاصة لأكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك. تمحور تحقيق اللجنة

من جانبها، رفضت فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق على الأمر.

وبدأ تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في مارس 2018 بعد أن كشفت صحيفة الجارديان عن أن شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية حصلت بشكل غير مشروع على البيانات الخاصة لأكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك.

تمحور تحقيق اللجنة حول انتهاك فيسبوك للمرسوم المبرم في 2011، والذي ينص على ضرورة إخطار المستخدمين والحصول على موافقتهم قبل أي شيء، حال مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث.

ستكون الغرامة البالغة 5 مليارات دولار، أكبر غرامة تفرضها اللجنة على شركة تكنولوجية، وأكبر غرامة على الإطلاق ضد أي شركة بسبب انتهاك الخصوصية.

أكدت فيسبوك توقعاتها بشأن الغرامة، عندما أعلنت في أبريل 2019، عن أنها كانت على وشك الانتهاء من المفاوضات مع لجنة التجارة الفيدرالية، وتوقعت غرامة تتراوح بين 3 مليارات و5 مليارات دولار.

كجزء من المرسوم، من المفترض أن تعيد فيسبوك الآن النظر في الطرق التي تتعامل بها مع بيانات المستخدمين، وعلى الرغم من ذلك لن تقيد التسوية قدرة الشركة على مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة، حسبما أكدت عدة تقارير.

ذكر النقاد أن مطالبات لجنة التجارة الفيدرالية، "فيسبوك" ليست كافية، وأن الغرامة لن تؤثر فى حساب فيسبوك المصرفي، فالشركة حققت أكثر من 15 مليار دولار من العائدات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال مات ستولر، زميل معهد أوبن ماركتس، وهو مجموعة ضغط في واشنطن تعارض النفوذ المفرط للشركات: "تلك الغرامة ليست رادعة، فهي تصب في مصلحة فيسبوك، كما ستمكنها من إجراء مزيد من الانتهاكات غير القانونية والجائرة".

وأضاف ستولر: "يجب أن يبدأ الكونجرس الأمريكي في تفكيك لجنة التجارة الفيدرالية وتحويل الأموال إلى الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون"، في إشارة منه إلى المحامي العام في واشنطن كارل راسين، الذي يتابع حاليا دعوى قضائية ضد فيسبوك بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

كانت ردود أفعال المستثمرين على قرار تغريم فيسبوك إيجابية لحد كبير، وقفز سعر سهم فيسبوك لأكثر من 1% عندما اندلعت الأخبار قبل إغلاق التداول في عطلة نهاية الأسبوع.

رد ديفيد سيسيلين، عضو الكونجرس الديمقراطي الذي يرأس اللجنة الفرعية لمجلس النواب حول قضايا مكافحة الاحتكار، على تلك التقارير عبر موقع "تويتر" قائلا: "لقد قدمت لجنة التجارة الفيدرالية للتو إلى فيسبوك هدية عيد الميلاد قبل خمسة أشهر، ومن المخيب للآمال أن شركة قوية للغاية كهذه منخرطة في فضائح بسوء السلوك الجسيم، ويتم تغريمها هذا المبلغ الضئيل فقط".

ستكون لدى سيسيلين فرصة للتعبير عن مخاوفه مباشرة لأحد المديرين التنفيذيين على فيسبوك يوم الثلاثاء، عندما يستعد ممثلو كبرى شركات التكنولوجيا للإدلاء بشهاداتهم أمام جلسة استماع للجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار.

تأتي الغرامة في الوقت الذي تواجه فيه فيسبوك المزيد من التدقيق بشأن مخاوف مكافحة الاحتكار وممارسات الخصوصية الخاصة بها.

قال السيناتور رون وايدن عن ولاية أوريغون، إن الغرامة المطلوبة من موقع فيسبوك تجعل من الصعب مساءلته.

أضاف وايدن: "هذه الغرامة المبلّغ عنها هي لا شيء لشركة بحجم فيسبوك، وأخشى أن يؤدي هذا إلى مواصلة فيسبوك المزيد من الانتهاكات الأخيرة لبيانات الأمريكيين التي ربما لم يتم أخذها في الاعتبار في هذه التسوية غير المناسبة. الطريقة الوحيدة لضمان طمأنة الأمريكيين على حماية بياناتنا الخاصة هي تمرير قانون خصوصية قوي".

ومن المتوقع أن تواجه الشركة المزيد من التحديات التنظيمية في سعيها لإطلاق عملتها الرقمية الجديدة المشفرة "ليبرا"، في عام 2020.

يوم الخميس، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملة الجديدة ليبرا: "لن تكون للعملة الجديدة مكانة أو موثوقية".

من المقرر عقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، جلسة في 17 يوليو الجارى حول خطط فيسبوك الجديدة.

قال المشرعون إن هناك حاجة إلى قوانين تخص مجال الخصوصية، وتكون تلك القوانين والتشريعات فعالة بشكل موثوق.

قال السيناتور مارك آر وارنر من ولاية فرجينيا: "بالنظر إلى انتهاكات الخصوصية المتكررة على فيسبوك، فمن الواضح أن الإصلاحات الهيكلية الأساسية مطلوبة في الوقت الحالي، نظرًا لأن لجنة التجارة الفيدرالية إما غير قادرة وإما غير راغبة في وضع قوانين حماية معقولة لضمان حماية خصوصية المستخدم وبياناته، فقد حان الوقت لكي يتصرف الكونجرس".

حسب موقع the verge الأمريكي التقني، وفي أحدث تقرير للأرباح الفصلية، سجلت فيسبوك 15.1 مليار دولار من المبيعات، بزيادة قدرها 26% على العام السابق.



على افتراض الموافقة على التسوية، فإن الغرامة ستكون الكبرى في تاريخ المجتمع التكنولوجي، إذ كانت أكبر غرامة قدرها 22.5 مليون دولار ضد جوجل في عام 2012.

في الوقت نفسه، من غير المرجح أن تؤدي 5 مليارات دولار إلى هزيمة فيسبوك، التي سجلت أرباحا قياسية هذا العام.