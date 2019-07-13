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خبراء عن غرامة «فيسبوك»: مخيبة للآمال

من المتوقع أن يواجه موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المزيد من التحديات التنظيمية في سعيه لإطلاق عملته الرقمية الجديدة المشفرة «ليبرا» في عام 2020
تحرير:مي فؤاد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
فيسبوك
فيسبوك
ذكرت العديد من الصحف العالمية أن المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، صوتت، أمس الجمعة، بالموافقة على تغريم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نحو 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاكات بيانات مستخدميه. وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مجهولة على دراية بالأمر، أن التسوية تمت الموافقة عليها من خلال تصويت انتهى بتأييد من الجمهوريين ومعارضة الديمقراطيين، ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل الموافقة النهائية على تلك الغرامة خلال الأيام المقبلة.
من جانبها، رفضت فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق على الأمر. وبدأ تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في مارس 2018 بعد أن كشفت صحيفة الجارديان عن أن شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية حصلت بشكل غير مشروع على البيانات الخاصة لأكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك. تمحور تحقيق اللجنة
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«العميل سميث».. فيروس يضرب الملايين من هواتف أندرويد

فيروس جديد ظهر على الساحة يبدو أنه في مراحل النمو، حيث تمكنه خلال فترة قصيرة من اختراق أكثر من 25 موبايلا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك وفقًا لتقرير أمني حديث نشرته صحيفة إندبندنت، حيث أكد التقرير أن البرنامج الضار الذي يحمل اسم "العميل سميث"، يستغل الثغرات الأمنية الموجودة في نظام تشغيل "أندرويد"، من أجل استبدال التطبيقات المثبتة مثل "واتس آب" FlipKart، وأوبرا ميني، وغيرها من التطبيقات المثبتة على الهاتف، وذلك دون أن يدرك المستخدم ذلك، والأخطر أن هذا الفيروس قادر على سحب الأموال من رصيد المستخدم بدون علمه.
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ترامب سبب العطل.. «تويتر» يعود للعمل بعد توقف مفاجئ

عادت الخدمة للعمل من جديد في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد نحو ساعة من تعرضه لعطل مفاجئ، مساء الخميس، ما تسبب في فشل عدد كبير من المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم. وقالت شركة "تويتر في الرسالة التي كانت تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. وأوردت وكالة "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس" للأنباء، أن العطل المفاجئ لتويتر وقع في أثناء عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعًا مع كبرى شركات التقنية، الذي لم يتم دعوة شركة "تويتر" لحضوره.
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عطل مفاجئ يصيب «تويتر» في عدد من الدول حول العالم

تعطلت الخدمة بموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، مساء الخميس، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم صورًا للرسالة التي تظهر عند محاولتهم الوصول للموقع، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت شركة تويتر في الرسالة التي تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.
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دب يقود سيارة بحثا عن طعام في كولورادو

تمكن دب في كولورادو من الخروج للنزهة والهروب من الغابة، ليدخل في سيارة مفتوحة "سوبارو"، ويجلس خلف مقودها، لتبدأ السيارة في الانحدار إلى أسفل المنحدر. وفقا لتصريحات الشرطة، فتح الدب باب السيارة على جانب السائق وصعد إليه، وعندما أغلق الباب خلفه، حاول الدب بمخالبه فتح أبواب السيارة الأربعة جميعًا للخروج، لكنه، عن غير قصد، انحدر بالسيارة إلى أسفل التل. ثم تدحرجت السيارة أسفل التل لمسافة 100 قدم، لتصطدم بشجرة قبل أن تتوقف. ونتيجة الصدمة تم فتح أحد أبواب السيارة الأربعة، ليفر الدب سيرا على الأقدام غير مهتم بشيء، في اتجاه غير معروف.
فيسبوك

مسئول بـ«أبل» للمستخدمين: احذفوا فيسبوك

قدم أحد مؤسسي شركة أبل ستيف وزنياك، بعض النصائح لمعظم مستخدمي موقع فيسبوك: احذف حسابك. قال المليونير، الذي شارك في تأسيس أبل مع ستيف جوبز، مؤخرًا إن عدم وجود خصوصية عليه هو مصدر قلقه الرئيسي. قال وزنياك: "هناك العديد من أنواع الأشخاص المختلفة على فيسبوك، وبعض مزايا فيسبوك تستحق خسارة الخصوصية. لكن بالنسبة للكثيرين مثلي، التوصية هي بالنسبة لمعظم الناس، لا بد من التخلص من حسابات الفيسبوك الخاصة بهم". حذف وزنياك حسابه على فيسبوك في مارس 2018، بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار حول فضيحة شركة كامبريدج أنالاتيكا، أثناء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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واتس آب أم تليجرام.. ما الأفضل بين الاثنين؟

يعد تطبيق المراسلة الفوري واتس آب هو أكثر تطبيقات المراسلة شعبية في العالم، ولكن بعد أن قامت شركة فيسبوك بشرائه، شعر مستخدموه بالقلق بشأن استخدامات التطبيق في المستقبل القريب، خاصةً بعد أن أكدت واتس آب أنها ستبدأ قريبًا في نشر الإعلانات عبر رسائلها، على الرغم من ذلك هناك تطبيق يشبه واتس آب في الكثير من الميزات، ويعتمد عليه الكثير أيضًا، حيث يعد تليجرام من أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر جوجل بلاى، لكن السؤال الآن؛ ما التطبيق الأفضل بين الاثنين، خاصة أنهما يتشابهان في الكثير من الميزات؟
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تطبق في يوليو.. فيسبوك ينشر شروط الخدمة الجديدة

نشر فيسبوك شروط الخدمة الجديدة، مع تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى، واستهداف الإعلانات، وحقوق الملكية الفكرية للمستخدمين. لا تمثل الشروط الجديدة تغييرًا في كيفية عمل المنصة فعليًا، ولكنها تهدف إلى إعطاء المستخدمين صورة أوضح في طريقة عرض المحتوى المنشور ووضع الخطوط العريضة لمعايير المحتوى، من المقرر أن تسري البنود الجديدة في 31 يوليو المقبل. كما تعاون فيسبوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على مراجعة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.
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