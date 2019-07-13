النجوم وتحدي العمر.. ياسمين الخطيب نسخة من والدتها

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع تحدي العمر الذى نال شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وشارك فيه نجوم هوليوود والعالم العربي، ولاقت صورهم ترحيبا كبيرا عبر الشبكات الاجتماعية

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

ياسمين الخطيب

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب في تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» الذي شارك فيه الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ثم تحدي "bottle cap challenge" أو "غطاء الزجاجة"، ظهر تحدّ جديد من خلال تطبيق face app وهو تحدي العمر أو Age Challenge بين نجوم الوطن العربي، فبدأ كل نجم في قبول التحدي ونشر صورته في سن الـ70 عبر حسابه، ليكشف عن ملامحه عندما يتقدم في العمر.

تحدي العمر تصدر "إنستجرام" بقوة، مع قبول النجوم التحدي وبدء نشر صورهم بعد تقدمهم في العمر، ومن بينهم الفنانة منة فضالي، التي نشرت صورتها في سن الـ70، وعلقت: "إحم إحم وأنا عندي 70 سنة". ونشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب هي الأخرى صورة لها وهي متقدمة في العمر، وعلقت: "نسخة متطابقة من أمي حبيبتي".