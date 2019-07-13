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النجوم وتحدي العمر.. ياسمين الخطيب نسخة من والدتها

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع تحدي العمر الذى نال شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وشارك فيه نجوم هوليوود والعالم العربي، ولاقت صورهم ترحيبا كبيرا عبر الشبكات الاجتماعية
تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب في تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» الذي شارك فيه الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ثم تحدي "bottle cap challenge" أو "غطاء الزجاجة"، ظهر تحدّ جديد من خلال تطبيق face app وهو تحدي العمر أو Age Challenge بين نجوم الوطن العربي، فبدأ كل نجم في قبول التحدي ونشر صورته في سن الـ70 عبر حسابه، ليكشف عن ملامحه عندما يتقدم في العمر.
تحدي العمر تصدر "إنستجرام" بقوة، مع قبول النجوم التحدي وبدء نشر صورهم بعد تقدمهم في العمر، ومن بينهم الفنانة منة فضالي، التي نشرت صورتها في سن الـ70، وعلقت: "إحم إحم وأنا عندي 70 سنة". ونشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب هي الأخرى صورة لها وهي متقدمة في العمر، وعلقت: "نسخة متطابقة من أمي حبيبتي".
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حلا-شيحة

أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

وفاة شقيق الكاتب عبدالرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال فى وفاة شقيقه أخينا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا إن "فارس السينما رحل".
داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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أمل-رزق

ابنة أمل رزق تتعرض لحادث مروع..والدتها تهاجم النقابة

كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، وأصدقائها لحادث سير مروع، موضحة أنها في المستشفى حاليا وحالتها حرجة للغاية، وهاجمت "رزق" نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي بسبب عدم مساندتها في محنتها حتى الآن، خاصة أن ابنتها هي الأخرى عضوة بالنقابة. وكتبت أمل رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحمينا".
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (16)

حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
عزت-ابو-عوف

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
محمد-ابو الوفا

تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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