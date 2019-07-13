النجوم وتحدي العمر.. ياسمين الخطيب نسخة من والدتها
تفاعل عدد كبير من الفنانين مع تحدي العمر الذى نال شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وشارك فيه نجوم هوليوود والعالم العربي، ولاقت صورهم ترحيبا كبيرا عبر الشبكات الاجتماعية
تحرير:التحرير١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
ياسمين الخطيب
من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب في تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» الذي شارك فيه الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ثم تحدي "bottle cap challenge" أو "غطاء الزجاجة"، ظهر تحدّ جديد من خلال تطبيق face app وهو تحدي العمر أو Age Challenge بين نجوم الوطن العربي، فبدأ كل نجم في قبول التحدي ونشر صورته في سن الـ70 عبر حسابه، ليكشف عن ملامحه عندما يتقدم في العمر.
تحدي العمر تصدر "إنستجرام" بقوة، مع قبول النجوم التحدي وبدء نشر صورهم بعد تقدمهم في العمر، ومن بينهم الفنانة منة فضالي، التي نشرت صورتها في سن الـ70، وعلقت: "إحم إحم وأنا عندي 70 سنة".
ونشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب هي الأخرى صورة لها وهي متقدمة في العمر، وعلقت: "نسخة متطابقة من أمي حبيبتي".
تحدي العمر تصدر "إنستجرام" بقوة، مع قبول النجوم التحدي وبدء نشر صورهم بعد تقدمهم في العمر، ومن بينهم الفنانة منة فضالي، التي نشرت صورتها في سن الـ70، وعلقت: "إحم إحم وأنا عندي 70 سنة".
ونشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب هي الأخرى صورة لها وهي متقدمة في العمر، وعلقت: "نسخة متطابقة من أمي حبيبتي".
الفنانة نجلاء بدر هي الأخرى شاركت في التحدي، وكتبت: "أنا وحفيدتي وجدتي".
وكشف بعضهم عن مفاجآت تخصهم؛ مثل الفنانة بلقيس فتحي التي نشرت صورتها في سن الـ80، وعلقت عليها بأن ملامحها تشبه كثيرا جدتها والدة والدها "زهراء".
بينما جاء تعليق بعض النجوم على نحو حزين بعد نشره صورته وهو متقدم في العمر، مثل الفنانة ساندي التي علقت بكلمات مؤثرة قائلة: "يا ترى وأنا في السن ده راين هيسأل عليّ؟ هيفتكرني أصلا؟ هيستحمل كلامي الكتير معاه من كتر ما أنا ساكتة عشان لوحدي؟ يا ترى إنتم كمان هتفتكروني؟ ولا لما أموت محدش هيمشي في جنازتي عشان نجمي انطفى، آسفة نكدت عليكم بس الناس اللي في السن ده إحنا مقصرين معاهم أوي وأولهم أهالينا".
أما الفنانة شيماء سيف فكعادتها جاء تعليقها غاية في الطرافة، فنشرت صورة مع زوجها المنتج محمد كارتر وهما متقدمان في العمر وعلقت قائلة: "الحاج كنتاكي وحرمه الحاجة شيكن ونجز".
وكذلك الفنان دياب علق بشكل مضحك على صورته مع زوجته وهما في سن متقدمة: "أنا والمرحومة مراتي"، فجاء تعليق زوجته أكثر طرافة لتقول له: "ألف رحمة ونور عليَّ، وزع على روحي كب كيك إلهي يسترك".
الفنانة راندا البحيري شاركت في التحدي، ولكن ليس بصورة لها، وإنما بصورة لنقيب الممثلين أشرف زكي، حيث نشرت صورة له وهو متقدم في العمر، معلقة: "لن أرضى بغير الدكتور أشرف زكي نقيبا.. انتخابات النقابة لعام 2050".