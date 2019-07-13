إعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الإيطالية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

محافظ الإسكندرية مع عمدة مدينة كاتانيا

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية سالفو بوليزي، اتفاقية تآخٍ بين المحافظة والمدينة الإيطالية في إطار رؤية مصرية شاملة تهدف لتوسيع نطاق التعاون المصري الإيطالي ليشمل مزيدا من المجالات الحيوية، خاصة في ضوء ما تتمتع به جزيرة صقلية من موقع متميز بالبحر المتوسط، وتضم الاتفاقية أطر تعاون تنفيذية في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن إيلائها أهمية خاصة لقطاع النقل البحري والموانئ، وإعادة تدشين الخط الجوي الذي كان يربط المدينتين، ما يسهم في استعادة معدلات السياحة الإيطالية مستوياتها المعهودة.

وقال قنصوة إن الاتفاقية تربط الإسكندرية بكاتانيا، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم في استثمار عناصر التكامل التي تجمع الجانبين، بما يتيح تعظيم الاستفادة من التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر والمشروعات القومية. وأشار إلى بعض الفرص الجاذبة في مدينة الإسكندرية، ومنها الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، مؤكدا