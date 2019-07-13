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إعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الإيطالية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
محافظ الإسكندرية مع عمدة مدينة كاتانيا
محافظ الإسكندرية مع عمدة مدينة كاتانيا
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية سالفو بوليزي، اتفاقية تآخٍ بين المحافظة والمدينة الإيطالية في إطار رؤية مصرية شاملة تهدف لتوسيع نطاق التعاون المصري الإيطالي ليشمل مزيدا من المجالات الحيوية، خاصة في ضوء ما تتمتع به جزيرة صقلية من موقع متميز بالبحر المتوسط، وتضم الاتفاقية أطر تعاون تنفيذية في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن إيلائها أهمية خاصة لقطاع النقل البحري والموانئ، وإعادة تدشين الخط الجوي الذي كان يربط المدينتين، ما يسهم في استعادة معدلات السياحة الإيطالية مستوياتها المعهودة.
وقال قنصوة إن الاتفاقية تربط الإسكندرية بكاتانيا، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم في استثمار عناصر التكامل التي تجمع الجانبين، بما يتيح تعظيم الاستفادة من التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر والمشروعات القومية. وأشار إلى بعض الفرص الجاذبة في مدينة الإسكندرية، ومنها الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، مؤكدا
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بعد ترميمه بأيادٍ مصرية.. العناني يفتتح هرم سنفرو

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

بمجموع 65%.. تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. وأشارت أكاديمية الشرطة إلى قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019، على أن يتم التقديم بدءا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65‎%‎. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

كونوا قدوة للشباب..رسائل السيسي لطلاب الكلية الحربية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، بزيارة تفقدية للكلية الحربية، إذ تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد زيادة البنزين.. 617 شكوى للحكومة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، عن الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتابع مدبولي موقف الشكاوى الواردة للمنظومة، بشأن تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية، والإجراءات المتخذة بشأنها، إذ أن المنظومة استقبلت 652 شكوى، من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز، وذلك بحسب تقرير مدير منظومة الشكاوى.
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انشاء-متحف-تحت البحر-بالإسكندرية بالتعاون-مع-ايطاليا (4)

تعاون إيطالي.. إنشاء متحف تحت البحر في الإسكندرية

ناقش الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ووزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو بونيسولي، إعادة إحياء التراث الحضاري لعروس البحر المتوسط، والتي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، مع استهداف أن يكون المتحف مدعوما بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها محافظ الإسكندرية لإيطاليا التقى خلالها مسؤولين في روما، وعددا من مسؤولي مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

صيادلة الإسكندرية: قانون الإيجارات القديمة «مفزع»

أبدى صيادلة الإسكندرية اعتراضهم على مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي نصت مدونته على منح مهلة 5 سنوات لإلغاء عقد الإيجار بقوة القانون الذي يناقش في مجلس النواب قبل التصويت عليه؛ إذ دعا الصيادلة في محافظة الإسكندرية أعضاء مجلس النواب إلى مراعاة البعد الاجتماعى والدستورى في أي إصلاحات اقتصادية تمس الطبقة المتوسطة من أبناء الشعب معلنين تقديم حزمة من المقترحات فى سبيل تنفيذها وذلك لمراعاة أصحاب الصيدليات والعلاقة بين المالك والصيدلي حتى لا يهدد الأمن القومى الدوائي.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
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