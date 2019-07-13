بمجموع 65%.. تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فتح باب قبول دفعة الضباط المتخصصين من يوم 29 يوليو حتى 22 أغسطس في أقدم وأكبر أكاديمية للأمن في العالم

تحرير:محمد عبد الجليل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

اللواء أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. وأشارت أكاديمية الشرطة إلى قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019، على أن يتم التقديم بدءا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65‎%‎. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

كما أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فتح باب قبول دفعة الضباط المتخصصين من يوم 29 يوليو حتى 22 أغسطس، والشروط التي يجب توافرها في الطالب للتقديم في كلية الشرطة، حسبما جاء في القانون رقم 91 لسنة 1975، الذي يضع شروط وإجراءات القبول بأكاديمية الشرطة المصرية، وجاء في لائحة

كما أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فتح باب قبول دفعة الضباط المتخصصين من يوم 29 يوليو حتى 22 أغسطس،

والشروط التي يجب توافرها في الطالب للتقديم في كلية الشرطة، حسبما جاء في القانون رقم 91 لسنة 1975، الذي يضع شروط وإجراءات القبول بأكاديمية الشرطة المصرية، وجاء في لائحة القانون التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، وتعديلاته، وقرارات مجلس إدارة الأكاديمية، جاءت شروط التقديم في أكاديمية الشرطة كما يلي:

1- أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة مئوية لا تقل عن 65%.

4- أن يكون ذا سمعة وسيرة حسنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات.

5- ألا يكون متزوجًا في أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر مفصولًا من الكلية إذا تزوج في أثناء قيده بها.

6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

7- ألا يزيد السن في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

8- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

9- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني، ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

10- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.

11- يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج.

12- اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار، وألا يكون المتقدم متزوجًا في أثناء قيده بالأكاديمية.

على أن يكون موعد التقديم، وسحب الملفات والتسجيل على الإنترنت للمتقدمين، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، والثانوية الأزهرية، خلال شهر يوليو 2019.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2019:

- صورة بطاقتك الشخصية كل صورة على حدة.

– شهادة المؤهل أو بيان الدرجات.

– شهادة ميلاد كمبيوتر أصل للطالب.

– صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجدت.

– في حالة قيد الطالب في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختومًا.

– القيد العائلي للوالد صفحة 14.

– صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأمر، في حالة وفاة الوالد فقط.

– وجه وظهر صورة البطاقة الشخصية للوالد، كل صورة على حدة.

– صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.

– صورة وجه وظهر البطاقة الشخصية للوالدة كل واحدة على حدة.

– صورة للوالدين كارت طولي الاثنين، بجوار بعضهما البعض، وفي حالة سفر الأب، يصور كل واحد بمفرده ويضعون بجانب بعض، مع كتابة السبب خلف الصورة، أن الوالد بالخارج وأيضًا في حالة الطلاق أو الانفصال ويكتب سبب الانفصال.

– صورة من مستندات الأملاك والمدخرات والأسهم الرئيسية للوالد والوالدة.



