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غاز طبيعي وأشجار.. كيف تتصدى مصر لظاهرة تغير المناخ؟

تسعى مصر لاتخاذ مجموعة من الخطوات الهامة فى محاولة للتصدى لظاهرة تغير المناخ التى تهدد العالم، منها استخدام الغاز الطبيعى بديلا للبنزين والتوسع فى زراعة الأشجار
تحرير:هالة صقر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
تغير المناخ
تغير المناخ
لا تنتهى تحذيرات العلماء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، بسبب التخوف من تغير المناخ وتأثيره السلبى على العالم، خاصة أن قائمة الدول المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى تضم 170 دولة، جميعها تعانى من انبعاث الغازات الدفيئة التى بدورها تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأكثر ما يقلق العلماء خلال الفترة الأخيرة هو احتمالية أن تصل درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية أو أكثر، ومن بين قائمة الدول المهددة بحدوث كوارث بسبب ظاهرة تغير المناخ مصر، لذا بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة فهل تنجح فى ذلك؟
ظاهرة تغير المناخ تسببت الثورة الصناعية التى اندلعت منذ أكثر من 150 عاما فى حبس الغازات الدفيئة، التى يطلق عليها ظاهرة الاحتباس الحرارى التى يعرفها العلماء على أنها ارتفاع فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوى تدريجيا، خلال الأعوام الماضية التى تتراوح ما بين مائة أو مائتى عام، وهو ما يشكل خطورة
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أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
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البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
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أسعار-البنزين-بعد-زيادة-يوليو-2019

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتراوحت الزيادة بين 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ، أنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها بدءا من "الغرامة الفورية" وانتهاء بـ"حجز السيارة"، وتطبيق لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون.
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التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في محافظة سوهاج

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية. وأكد المحافظ أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق لافتات مدون عليها التعريفة الجديدة على الميكروباص منعًا لاستغلال الجمهور.
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ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، الزيادات المقررة على أسعار السرفيس الداخلي للقاهرة الكبرى، إذ جاءت الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية، وذلك وفق المسافة لكل خط سير. كما اعتمد المحافظ، أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود. وقال اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إن العمل بالتعريفة الجديدة بدأ اليوم، موضحًا أنه يتم حالياً إخطار جميع مديري المواقف بالأسعار الجديدة.
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