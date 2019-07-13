غاز طبيعي وأشجار.. كيف تتصدى مصر لظاهرة تغير المناخ؟

تسعى مصر لاتخاذ مجموعة من الخطوات الهامة فى محاولة للتصدى لظاهرة تغير المناخ التى تهدد العالم، منها استخدام الغاز الطبيعى بديلا للبنزين والتوسع فى زراعة الأشجار

تحرير:هالة صقر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

لا تنتهى تحذيرات العلماء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، بسبب التخوف من تغير المناخ وتأثيره السلبى على العالم، خاصة أن قائمة الدول المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى تضم 170 دولة، جميعها تعانى من انبعاث الغازات الدفيئة التى بدورها تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأكثر ما يقلق العلماء خلال الفترة الأخيرة هو احتمالية أن تصل درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية أو أكثر، ومن بين قائمة الدول المهددة بحدوث كوارث بسبب ظاهرة تغير المناخ مصر، لذا بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة فهل تنجح فى ذلك؟

ظاهرة تغير المناخ تسببت الثورة الصناعية التى اندلعت منذ أكثر من 150 عاما فى حبس الغازات الدفيئة، التى يطلق عليها ظاهرة الاحتباس الحرارى التى يعرفها العلماء على أنها ارتفاع فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوى تدريجيا، خلال الأعوام الماضية التى تتراوح ما بين مائة أو مائتى عام، وهو ما يشكل خطورة

ظاهرة تغير المناخ

تسببت الثورة الصناعية التى اندلعت منذ أكثر من 150 عاما فى حبس الغازات الدفيئة، التى يطلق عليها ظاهرة الاحتباس الحرارى التى يعرفها العلماء على أنها ارتفاع فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوى تدريجيا، خلال الأعوام الماضية التى تتراوح ما بين مائة أو مائتى عام، وهو ما يشكل خطورة على العالم، بسبب انبعاث الغازات الدفيئة التى تسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدى إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه فى البحار والمحيطات.

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تأثير الظاهرة على مصر

تهدد ظاهرة تغير المناخ العديد من الدول العربية على رأسها مصر، بسبب الكوارث الفيضانية المتوقعة، التى يحاول العالم التكاتف حتى لا تحدث.



وكشف عنها تقرير دولى عن حوكمة المياه فى المنطقة العربية، بأن من الدول العربية المهددة بظاهرة الاحتباس الحرارى "جيبوتى ومصر والعراق والمغرب والصومال ودول الخليج مثل البحرين والكويت والسعودية والإمارات".

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برنامج زراعة الأشجار

تسهم وزارتا البيئة والزراعة فى عمل برنامج سنوي لتشجير المدن الصناعية، وزراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بكميات كبيرة فى المحافظات، وذلك للحد من التلوث وتوفير بيئة آمنة صحيا، والحد من ظاهرة تغير المناخ، حيث تمتص الأشجار كميات كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون.

وعن آخر فعاليات زراعة الأشجار بدأت وزراة البيئة فى تنفيذ مبادرة تشجير مدينة شبرا الخيمة من خلال زراعة 3500 شجرة على مراحل متتالية موزعة على المناطق التى تم اختيارها طبقا لجدول زمنى محدد، ومن خلال متابعه فريق عمل التشجير بوزارة البيئة، وذلك تفعيلا لبروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والزراعة ومحافظة القليوبية لزراعة أشجار الزينة التى لها القدرة على امتصاص عوادم السيارات والتخفيف من حدة التلوث فى الهواء.

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الغاز الطبيعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العديد من الاجتماعات خلال الشهور الماضية، بحضور وزيرى الإنتاج الحربى، والتجارة الصناعية، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وذلك لوضع خطط استخدام الغاز الطبيعى كبديل للبنزين فى السيارات، وأقبل على التجربة الآلاف من أصحاب السيارات، وتسعى الدولة خلال الأيام المقبلة لتحديد تكلفة تحويل سيارات الأجرة ووسائل مواصلات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك لأنه من الغازات الصديقة للبيئة والتى تقلل من انبعاثات غاز الكربون التى تنتج عن استخدام البنزين.

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إستراتيجية الجيزة

بدأت محافظات مصر خلال الفترة الماضية فى وضع استراتيجيات خاصة بظاهرة تغير المناخ، وكانت الجيزة أول محافظة تنتهى من الإستراتيجية، وتهدف الإستراتيجية إلى التخفيف من الأسباب التى تؤدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى والتخفيف من آثارها.

كما تعكف مصر على وضع إستراتيجية وطنية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والحد من الكوارث المرتبطة بالظاهرة.

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إجراءات أساسية لمواجهة تغير المناخ

الدكتور ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، قال لـ"التحرير"، إن الإجراءات التى تتخذها مصر للحد من ظاهرة تغير المناخ كثيرة وجميعها إجراءات هامة وجادة.

وعن الإجراءات التى تساعد فى الحد من الظاهرة أكد عزيز أن هناك إجراءات يجب اتخاذها فى قطاعات مختلفة للتقليل من غاز الميثان، وهو يمثل خطورة أعلى من غاز ثانى أكسيد الكربون، منها قطاع الزراعة، مثل استخدام الطرق الحديثة فى زراعة الأرز بدلا من غمره بكميات كبيرة من المياه لفترة طويلة، لأن ذلك يسهم فى إنتاج غاز الميثان، ويجب التخلص من المخلفات الناتجة عن تربية الحيوانات والطيور أيضا، للحد من الغازات الدفيئة، وهناك بحوث عديدة أجراها مركز البحوث الزراعية فى مصر للتقليل منها.

ومن الناحية الصناعية قال عزيز، إن كثيرا من العمليات الصناعية ينتج عنها غازات دفيئة، لذا تحاول مصر دائما نقل الطرق التكنولوجية الحديثة التى بدأ العالم فى اللجوء لها للحد من ظاهرة تغير المناخ، لافتا إلى أن الانتقال من استخدام البنزين واستبدال الغاز الطبيعى به، خطوة جيدة وهامة،

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العزيز، الخبير البيئى، لـ"التحرير"، إن الإجراءات التى تتخذها مصر فى مواجهة تغيرات المناخ إجراءات جيدة، وستحقق نجاحا كبيرا مع تكاتف العالم فى هذه القضية، ولكنها تحتاج إلى استمرارية وسعى متواصل، حتى تجنى ثمارها، مؤكدا أن التوسع فى زراعة الأشجار وتحويل وقود السيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعى من الإجراءات الهامة والضرورية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مطالبا جميع المؤسسات المعنية كوزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الصناعة بتنفيذ استراتيجية منظمة للتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، لأن مصر من أكثر الدول التى ستتعرض لأضرار بالغة فى حالة عدم السيطرة على درجة حرارة الأرض.

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