أجيري يغادر القاهرة بعد الخروح المهين من أمم إفريقيا

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

أجيري

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، غادر القاهرة صباح اليوم السبت، بعدما كان أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الإخفاق الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وكان إيهاب لهيطة المدير السابق للمنتخب الوطني، قد كشف أن المكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، لن يحصل على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع المنتخب بقرار من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد

وكان إيهاب لهيطة المدير السابق للمنتخب الوطني، قد كشف أن المكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، لن يحصل على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع المنتخب بقرار من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق، الذي تقدم هو الآخر باستقالته.



وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن خافيير أجيري، وقع عقد تدريب المنتخب الوطني يوم 2 أغسطس عام 2018، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وينص عقد المدرب المكسيكي على أنه في حال فسخ التعاقد بين الطرفين في عامه الأول لا يحصل أجيري على أي شروط جزائية، ومن ثم فإن المدرب رحل دون أن يكلف اتحاد الكرة اي مبالغ مالية أخرى.

