جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

صورة أرشيفية

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.

انتقل المقدم عمرو علام، رئيس مباحث المركز للقرية، ومن خلال الفحص تبين أن الجثة لمسن يبلغ 70 عامًا، ويرتدى ملابسه الداخلية داخل شقة سكنه بالطابق الأرضي بعقار بدائرة المركز، وسلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث