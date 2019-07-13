جريمة

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
انتقل المقدم عمرو علام، رئيس مباحث المركز للقرية، ومن خلال الفحص تبين أن الجثة لمسن يبلغ 70 عامًا، ويرتدى ملابسه الداخلية داخل شقة سكنه بالطابق الأرضي بعقار بدائرة المركز، وسلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث
اقرأ المزيد
النائب-صلاح-عيسى

حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.
طعن

قتيل في مشاجرة بين عائلتين على بئر صرف بالبحيرة

شهدت قرية محلة داوود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على طعن جاره بسكين، بسبب الخلاف على عمل بئر صرف صحى "طرنش "بالشارع، وعلى أثره نشبت مشاجرة سقط فيها الأخير قتيلا بجوار البئر، وانتقلت قوات الأمن على الفور وتم فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد تبليغ الأهالى بقرية محلة داوود بوجود مشاجرة وقتيل.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيبت 7 عاملات باليومية في الزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى، والتابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة 7 عاملات في الزراعة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابات وتقديم الإسعافات الأولية.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة-فى-شقة

اختلفا في القسمة.. حل لغز «الجثة العارية» بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في حل لغز العثور على جثة مسجل خطر مقتول ومصاب بـ4 طعنات في الصدر، وملقى عاريًا بترعة أمام محطة شركة كهرباء مدينة الجمالية، وتبين أنه قتل عقب إنهائه عملية سرقة مخزن محل أدوات كهربائية في مدينة دمياط مع أحد زملائه، واختلف هو وشريكه أثناء تقسيم المسروقات فيما بينهما، فاستل الجاني سلاحه وطعنه عدة رصاصات متفرقة في الصدر، ثم حمل الجثة متوجهًا إلى الجمالية وألقى به في الترعة، لإبعاد الشبهات عنه والاستحواذ على المسروقات.
طعنات-سكين-جريمة

لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
حبس-متهمه

الانتقام الأسود.. قتلت ابن جارها وألقته في الترعة

قامت ربة منزل مقيمة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتمثيل جريمة قتلها طفلا وخنقه بحبل وإلقائه في الترعة انتقامًا من والده الذي اتهمها بالسرقة، فعقدت العزم وبيتت النية على الانتقام منه، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور رئيس نيابة المحمودية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org