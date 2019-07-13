بعد ترميمه بأيادٍ مصرية.. العناني يفتتح هرم سنفرو

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.

وصرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن أعمال ترميم الهرم تمت بأيدي مصرية، في محاولة لإعادة الهرم إلى ما كان عليه قبل تأثرة بعوامل الجو وتساقط بعض من أحجارة الخارجية، موضحا أن المرممين جمعوا الأحجار المتساقطة حول الهرم وأعادوها إلى أماكنها الأصلية، إلى جانب ترميم الدعامات الداخلية