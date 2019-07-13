حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

تحرير:أحمد الزغبي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

النائب صلاح عيسى

قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.

وكشفت تحريات النيابة العامة طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات