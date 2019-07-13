جريمة

حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

تحرير:أحمد الزغبي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
النائب صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى
قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.
وكشفت تحريات النيابة العامة طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات
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القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
طعن

قتيل في مشاجرة بين عائلتين على بئر صرف بالبحيرة

شهدت قرية محلة داوود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على طعن جاره بسكين، بسبب الخلاف على عمل بئر صرف صحى "طرنش "بالشارع، وعلى أثره نشبت مشاجرة سقط فيها الأخير قتيلا بجوار البئر، وانتقلت قوات الأمن على الفور وتم فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد تبليغ الأهالى بقرية محلة داوود بوجود مشاجرة وقتيل.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيبت 7 عاملات باليومية في الزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى، والتابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة 7 عاملات في الزراعة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابات وتقديم الإسعافات الأولية.
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سجن

حبس المتهمين في قضية رشوة النائب صلاح عيسى

قررت نيابة جنح الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين حبس كل من "رمضان. إ. م"، و"لطفي. ف. ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامهم بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية للنائب صلاح عيسى على سبيل الرشوة، لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء التراخيص الخاصة بأرض الجبانات، وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.
النائب-صلاح-عيسى

ننشر نص تحقيقات رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

حصلت "التحرير" على نص التحقيقات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه بطلب وتلقي رشاوي لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة، أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
محكمة

سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.
جامعة-الزقازيق-

ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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