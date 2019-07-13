مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

السنغال

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.

وتطرق سيسيه للحديث عن مواجهة آلان جيريس، مدرب منتخب تونس الحالي ومنتخب السنغال السابق، قائلا: "هذه ليست مواجهة بين سيسيه وجيريس بل بين السنغال وتونس، بالطبع نعرف بعضنا بعضا جيدا، وسبق أن تواجه المنتخبان منذ عامين تقريبا، ولكن تغيرت الكثير من الأمور في تلك الفترة". وأضاف: "إذا كان جيريس يعرف السنغال

وتطرق سيسيه للحديث عن مواجهة آلان جيريس، مدرب منتخب تونس الحالي ومنتخب السنغال السابق، قائلا: "هذه ليست مواجهة بين سيسيه وجيريس بل بين السنغال وتونس، بالطبع نعرف بعضنا بعضا جيدا، وسبق أن تواجه المنتخبان منذ عامين تقريبا، ولكن تغيرت الكثير من الأمور في تلك الفترة".



وأضاف: "إذا كان جيريس يعرف السنغال جيدا، فبدورنا نعرف تونس جيدا أيضًا، وبشكل عام يتمتع لاعبونا بالإبداع، خاصة في وسط الملعب، ويملكون القدرة على صناعة الفارق أمام تونس غدا".



وتحدث سيسيه عن نجم الفريق ساديو ماني قائلا: "يتطور ماني في كل مباراة، وهذه ليست مفاجأة بالنسبة إليَّ، فهو لاعب كبير، ويلعب إلى جواره جيل مميز من اللاعبين، ولم يستفد فقط من تعليمات يورجين كلوب، بل من تعاون زملائه معه أيضا، فهذا الفريق تميزه الروح الجماعية".