رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

مسرح مصر

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويقوم ببطولته نجوم فرقة "مسرح مصر": مصطفى خاطر وعلي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينة أماكن التصوير عقب عودته من برشلونة، حيث يقضي إجازته الصيفية، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.

ولم يلتق رباعي "مسرح مصر" في السينما كأبطال من قبل، باستثناء علي ربيع ومحمد عبد الرحمن اللذين جمعهما عمل سينمائي مع المخرج سامح عبد العزيز أيضًا بعنوان "خير وبركة" عام 2017، وشارك في بطولته النجوم: مي سليم، وبيومي فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي. علي ربيع شارك في موسم رمضان