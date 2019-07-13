رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»
تحرير:التحرير
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
مسرح مصر
يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويقوم ببطولته نجوم فرقة "مسرح مصر": مصطفى خاطر وعلي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينة أماكن التصوير عقب عودته من برشلونة، حيث يقضي إجازته الصيفية، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.
ولم يلتق رباعي "مسرح مصر" في السينما كأبطال من قبل، باستثناء علي ربيع ومحمد عبد الرحمن اللذين جمعهما عمل سينمائي مع المخرج سامح عبد العزيز أيضًا بعنوان "خير وبركة" عام 2017، وشارك في بطولته النجوم: مي سليم، وبيومي فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي.
علي ربيع شارك في موسم رمضان
ولم يلتق رباعي "مسرح مصر" في السينما كأبطال من قبل، باستثناء علي ربيع ومحمد عبد الرحمن اللذين جمعهما عمل سينمائي مع المخرج سامح عبد العزيز أيضًا بعنوان "خير وبركة" عام 2017، وشارك في بطولته النجوم: مي سليم، وبيومي فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي.
علي ربيع شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" للمخرج وائل إحسان، بطولة صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، وغيرهم.
أما مصطفى خاطر فقدّم مسلسل "طلقة حظ" للمخرج أحمد خالد أمين، من تأليف إيهاب بليبل، وبطولة آيتن عامر، محمد أنور، هبة مجدي وغيرهم.
بينما شارك محمد عبد الرحمن في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد، من إخراج أحمد الجندي وتأليف إبراهيم خطاب وكريم يوسف.