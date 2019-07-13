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رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
مسرح مصر
مسرح مصر
يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويقوم ببطولته نجوم فرقة "مسرح مصر": مصطفى خاطر وعلي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينة أماكن التصوير عقب عودته من برشلونة، حيث يقضي إجازته الصيفية، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.
ولم يلتق رباعي "مسرح مصر" في السينما كأبطال من قبل، باستثناء علي ربيع ومحمد عبد الرحمن اللذين جمعهما عمل سينمائي مع المخرج سامح عبد العزيز أيضًا بعنوان "خير وبركة" عام 2017، وشارك في بطولته النجوم: مي سليم، وبيومي فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي. علي ربيع شارك في موسم رمضان
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عيد الأضحى يجمع شمل أصدقاء الأمس.. حلمي ومنة مجددا

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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

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أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
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داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

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