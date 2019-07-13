أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم
تحرير:رنا عبد الصادق
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 652 جنيهًا.
عيار 24: 744 جنيهًا.
عيار 18: 559 جنيهًا.
عيار 14: 434 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5200 جنيه.
سعر الأوقية: 1412 دولارًا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 652 جنيهًا.
عيار 24: 744 جنيهًا.
عيار 18: 559 جنيهًا.
عيار 14: 434 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5200 جنيه.
سعر الأوقية: 1412 دولارًا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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