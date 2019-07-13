اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

أجيري

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وقال أجيري للجماهير إنه كان يتمنى إسعادهم لكن اللاعبين خذلوه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون أداؤهم بهذا السوء، متابعًا أنه كان يتمنى إسعاد الشعب المصري، مبديا تحمله المسؤولية بالكامل. واختتم أجيري كلماته بأنه مستاء جدا مما حدث للمنتخب تحت قيادته في البطولة الإفريقية، وأنه كان يرغب في تحقيق إنجاز

وقال أجيري للجماهير إنه كان يتمنى إسعادهم لكن اللاعبين خذلوه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون أداؤهم بهذا السوء، متابعًا أنه كان يتمنى إسعاد الشعب المصري، مبديا تحمله المسؤولية بالكامل.



واختتم أجيري كلماته بأنه مستاء جدا مما حدث للمنتخب تحت قيادته في البطولة الإفريقية، وأنه كان يرغب في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، لكن الأمور لم تكن على ما يرام.



وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة الجبلاية برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الإخفاق الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

