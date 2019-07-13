رياضة

اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
أجيري
أجيري
تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
وقال أجيري للجماهير إنه كان يتمنى إسعادهم لكن اللاعبين خذلوه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون أداؤهم بهذا السوء، متابعًا أنه كان يتمنى إسعاد الشعب المصري، مبديا تحمله المسؤولية بالكامل. واختتم أجيري كلماته بأنه مستاء جدا مما حدث للمنتخب تحت قيادته في البطولة الإفريقية، وأنه كان يرغب في تحقيق إنجاز
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أجيري يغادر القاهرة بعد الخروح المهين من أمم إفريقيا

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، غادر القاهرة صباح اليوم السبت، بعدما كان أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الإخفاق الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
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أجيري يغادر القاهرة بعد الخروح المهين من أمم إفريقيا

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، غادر القاهرة صباح اليوم السبت، بعدما كان أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الإخفاق الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
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